На*рали у дитячу пісочницю. Письменниця розповіла, що залишили після себе окупанти на Київщині

Російські військові намагаються знищити все, до чого не мають доступу у себе на батьківщині

Російські окупанти цілеспрямовано знищують в українських містах і селах усе, що не можуть вкрасти та відправити в Росію. Свідчення про те, що залишили після себе рашисти у селищах на Київщині зібрала письменниця Ірина Говоруха.

Після деокупації родина знайомих письменниці повернулася до одного із селищ на Київщині. Люди зайшли на подвір'я й побачили мангал, десяток порожніх пляшок і засохлу блювоту в траві.

У будинку було ще гірше. Окупанти вкрали столові прибори, техніку та одяг зі взуттям.Їм знадобилися навіть стоптані жіночі черевики.

«Найцікавіше було у вітальні. Господиня нарахувала 14 пар берців, 14 пар брудних солдатських трусів, «онуч», штанів та сорочок. З чоловікового ділового гардероба вигребли все до останньої нитки. Мабуть, одягнулися, пов'язали краватки, напнули шкіряні туфлі й вирушили при повному параді додому»‚– написала Говоруха.

У Бородянці, куди повернулася інша українська родина, російські військові сплюндрували дитячу кімнату.

«У ній стояло двоповерхове ліжечко, крихітний стільчик і столик. На полиці – плюшеві ведмеді. У кутку – колекція вантажівок. На стінах – вишиті бабусею картини. Після їхнього відходу біла кімната перетворилася на чорну. У ній не залишилося ні ведмедів, ні однієї машини. Головний подарунок солдатів залишив на килимі. Він сів і наклав величезну купу», − поділилася свідченнями очевидців письменниця.

А в Бучі військові «другої армії світу» замість туалету використовували пісочниці на подвір'ях мирних мешканців.

У одному з будинків зрізали натяжні стелі. В іншій квартирі розбили плазмовий телевізор. Було видно, що намагалися зняти, але не змогли й від розпачу знищили.

Нагадаємо, раніше екснардеп показав, на що окупанти перетворили його будинок під Києвом.

Крім власне пограбувань, мародери ще й обстріляли приміщення. Зокрема, холодильник, скляну шафу і стіни «чимось, що орієнтовно стріляє 122 мм калібром». Окупанти також розбили телевізор у будинку Мірошниченка.