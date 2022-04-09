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    Вибухи у Києві та передмістях. Влада пояснила, що зараз відбувається

    Триває розмінування Київщини - Вибухи у Києві та передмістях. Влада пояснила, що зараз відбувається
    Триває розмінування Київщини
    фото з відкритих джерел

    Вранці мешканці столиці чули вибухи, однак сирени не лунали

    Уранці 9 квітня у Києві та околицях місцеві мешканці вкотре почули вибухи. Однак в цей час не було оголошення повітряної тривоги і сирени не попереджали про небезпеку.

    Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк в ефірі телемарафону, підстав для паніки немає.

    «Численні вибухи, які лунають у столиці, – це наслідки розмінування територій в області», – сказав Павлюк.

    Раніше стало відомо, скільки часу потрібно на розмінування Київщини. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що на розмінування звільнених населених пунктів Київщини піде щонайменше 10 днів. Місцевим жителям повертатися туди ще зарано.

    Кулеба заявив, що на території необхідно навести порядок.

    У звільнених населених пунктах працюватимуть фахівці з ДСНС, поліція та представники інших служб.

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    Теги: росія окупанти Київ війна розмінування Україна влада окупація #stoprussia
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    Вибухи у Києві та передмістях. Влада пояснила, що зараз відбувається