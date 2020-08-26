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    Київ оговтується після страшної грози: дерева вивертало з корінням (фото)

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    Подекуди вітер вивернув дерева з корінням - Київ оговтується після страшної грози: дерева вивертало з корінням (фото)
    Подекуди вітер вивернув дерева з корінням
    Фото: Київзеленбуд

    Вітер повалив 25 дерев і наламав багато гілля

    У вівторок, 25 серпня, у Києві була страшна гроза, яка наробила чимало лиха.

    Як повідомляє комунальне об’єднання «Київзеленбуд», о 21:11 до аварійно-диспетчерської служби почали надходити дзвінки про падіння дерев у зв’язку із негодою. Загалом було 11 викликів, прибрано 10 повалених дерев.

    Районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень Києва під час обстеження балансових територій також виявили повалені дерева:

    • у Солом’янському районі – 2,
    • Дніпровському – 4,
    • Шевченківському – 3,
    • Подільському – 6.

    Крім того, озеленювачі зазначають, що цього разу вітер наламав багато гілля.

    Прибирання територій триває.

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    Київ оговтується після страшної грози: дерева вивертало з корінням (фото)
    Київ оговтується після страшної грози: дерева вивертало з корінням (фото)
    Київ оговтується після страшної грози: дерева вивертало з корінням (фото)
    Київ оговтується після страшної грози: дерева вивертало з корінням (фото)
    Київ оговтується після страшної грози: дерева вивертало з корінням (фото)
    Київ оговтується після страшної грози: дерева вивертало з корінням (фото)
    Київ оговтується після страшної грози: дерева вивертало з корінням (фото)
    Київ оговтується після страшної грози: дерева вивертало з корінням (фото)
    Київ оговтується після страшної грози: дерева вивертало з корінням (фото)
    Київ оговтується після страшної грози: дерева вивертало з корінням (фото)

    Як повідомлялося, 25 серпня вдень Києвом пройшлася злива. В результаті сильного дощу на деяких вулицях столиці утворилися підтоплення. Зокрема, перетворилась на річку одна з вулиць на Троєщині.

    Київ Київзеленбуд вітер негода дощ
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