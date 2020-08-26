Київ оговтується після страшної грози: дерева вивертало з корінням (фото)



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Подекуди вітер вивернув дерева з корінням Фото: Київзеленбуд

Вітер повалив 25 дерев і наламав багато гілля

У вівторок, 25 серпня, у Києві була страшна гроза, яка наробила чимало лиха.

Як повідомляє комунальне об’єднання «Київзеленбуд», о 21:11 до аварійно-диспетчерської служби почали надходити дзвінки про падіння дерев у зв’язку із негодою. Загалом було 11 викликів, прибрано 10 повалених дерев.

Районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень Києва під час обстеження балансових територій також виявили повалені дерева:

у Солом’янському районі – 2,

Дніпровському – 4,

Шевченківському – 3,

Подільському – 6.

Крім того, озеленювачі зазначають, що цього разу вітер наламав багато гілля.

Прибирання територій триває.

Як повідомлялося, 25 серпня вдень Києвом пройшлася злива. В результаті сильного дощу на деяких вулицях столиці утворилися підтоплення. Зокрема, перетворилась на річку одна з вулиць на Троєщині.