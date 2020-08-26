Київ оговтується після страшної грози: дерева вивертало з корінням (фото)
Вітер повалив 25 дерев і наламав багато гілля
У вівторок, 25 серпня, у Києві була страшна гроза, яка наробила чимало лиха.
Як повідомляє комунальне об’єднання «Київзеленбуд», о 21:11 до аварійно-диспетчерської служби почали надходити дзвінки про падіння дерев у зв’язку із негодою. Загалом було 11 викликів, прибрано 10 повалених дерев.
Районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень Києва під час обстеження балансових територій також виявили повалені дерева:
- у Солом’янському районі – 2,
- Дніпровському – 4,
- Шевченківському – 3,
- Подільському – 6.
Крім того, озеленювачі зазначають, що цього разу вітер наламав багато гілля.
Прибирання територій триває.
Як повідомлялося, 25 серпня вдень Києвом пройшлася злива. В результаті сильного дощу на деяких вулицях столиці утворилися підтоплення. Зокрема, перетворилась на річку одна з вулиць на Троєщині.