Столицю та Київщину накрили грози



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У Києві дощова погода

Сильні дощі триватиметь вдень

У вівторок, 25 серпня, у Києві та столичній області вдень утримаються грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Фахівці нагадують, що під час грози слід:

вимкнути електроприлади,

зачинити всі вікна,

не підходити до вікон,

не братися за металеві вхідні двері.

На природі слід:

спуститися в низину,

відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),

відійти подалі від водойм,

зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,

якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),

у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Під час грози не можна:

ховатися під дуже високими деревами,

сидіти на галявинах,

ховатися під скелями,

купатися,

йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

Фахівці з питань цивільного захисту рекомендують при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.