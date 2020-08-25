Столицю та Київщину накрили грози
У Києві дощова погода
Сильні дощі триватиметь вдень
У вівторок, 25 серпня, у Києві та столичній області вдень утримаються грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Фахівці нагадують, що під час грози слід:
- вимкнути електроприлади,
- зачинити всі вікна,
- не підходити до вікон,
- не братися за металеві вхідні двері.
На природі слід:
- спуститися в низину,
- відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),
- відійти подалі від водойм,
- зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,
- якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),
- у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.
Під час грози не можна:
- ховатися під дуже високими деревами,
- сидіти на галявинах,
- ховатися під скелями,
- купатися,
- йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.
Фахівці з питань цивільного захисту рекомендують при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.