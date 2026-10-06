Київ переходить на графіки відключень світла: де перевірити свою адресу

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України

Мешканців столиці закликають використовувати електроенергію помірно

У столиці за командою НЕК «Укренерго» запроваджуються графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Про це повідомили у ДТЕК Київські електромережі.

Зазначається, що енергетики змушені застосовувати обмеження для збалансування енергосистеми.

Дізнатися про графік відключень за конкретною адресою можна через зручні онлайн-сервіси:

Чат-бот ДТЕК у Telegram чи Viber;

Офіційний сайт ДТЕК Київські електромережі;

Застосунок «Київ Цифровий»;

Сайт Yasno або мобільний застосунок Yasno Mobile.

Мешканців столиці закликають помірно використовувати електроенергію та не вмикати потужні прилади одразу після відновлення електропостачання.

Нагадаємо, у частині регіонів України сьогодні, 6 жовтня, застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження діятимуть з 15:00 до кінця доби та охоплять усі категорії споживачів. Причиною запровадження обмежень стали пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів. В «Укренерго» пояснили, що відключення необхідні, зокрема, для уникнення перевантаження обладнання.

Російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об'єктів у країні застосовують графіки відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. «Главком» зібрав корисну інформацію про ресурси, на яких можна дізнатися актуальні графіки відключень світла у кожній області.