Київ переходить на графіки відключень світла: де перевірити свою адресу
Мешканців столиці закликають використовувати електроенергію помірно
У столиці за командою НЕК «Укренерго» запроваджуються графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Про це повідомили у ДТЕК Київські електромережі.
Зазначається, що енергетики змушені застосовувати обмеження для збалансування енергосистеми.
Дізнатися про графік відключень за конкретною адресою можна через зручні онлайн-сервіси:
- Чат-бот ДТЕК у Telegram чи Viber;
- Офіційний сайт ДТЕК Київські електромережі;
- Застосунок «Київ Цифровий»;
- Сайт Yasno або мобільний застосунок Yasno Mobile.
Мешканців столиці закликають помірно використовувати електроенергію та не вмикати потужні прилади одразу після відновлення електропостачання.
Нагадаємо, у частині регіонів України сьогодні, 6 жовтня, застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження діятимуть з 15:00 до кінця доби та охоплять усі категорії споживачів. Причиною запровадження обмежень стали пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів. В «Укренерго» пояснили, що відключення необхідні, зокрема, для уникнення перевантаження обладнання.
Російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об'єктів у країні застосовують графіки відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. «Главком» зібрав корисну інформацію про ресурси, на яких можна дізнатися актуальні графіки відключень світла у кожній області.
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