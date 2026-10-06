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Київ переходить на графіки відключень світла: де перевірити свою адресу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київ переходить на графіки відключень світла: де перевірити свою адресу
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Мешканців столиці закликають використовувати електроенергію помірно 

У столиці за командою НЕК «Укренерго» запроваджуються графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Про це повідомили у ДТЕК Київські електромережі.

Зазначається, що енергетики змушені застосовувати обмеження для збалансування енергосистеми.

Дізнатися про графік відключень за конкретною адресою можна через зручні онлайн-сервіси:

  • Чат-бот ДТЕК у Telegram чи Viber;
  • Офіційний сайт ДТЕК Київські електромережі;
  • Застосунок «Київ Цифровий»;
  • Сайт Yasno або мобільний застосунок Yasno Mobile.

Мешканців столиці закликають помірно використовувати електроенергію та не вмикати потужні прилади одразу після відновлення електропостачання.

Нагадаємо, у частині регіонів України сьогодні, 6 жовтня, застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження діятимуть з 15:00 до кінця доби та охоплять усі категорії споживачів. Причиною запровадження обмежень стали пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів. В «Укренерго» пояснили, що відключення необхідні, зокрема, для уникнення перевантаження обладнання.

Російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об'єктів у країні застосовують графіки відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. «Главком» зібрав корисну інформацію про ресурси, на яких можна дізнатися актуальні графіки відключень світла у кожній області.

Теги: Київ відключення світла

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