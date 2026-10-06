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Відключення світла 6 жовтня: «Укренерго» повідомило, коли почнуть діяти графіки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Відключення світла 6 жовтня: «Укренерго» повідомило, коли почнуть діяти графіки
Погодинні відключення повертаються
колаж: glavcom.ua

Обмеження запровадять після нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі, через які одразу в чотирьох областях виникли знеструмлення

У частині регіонів України сьогодні, 6 жовтня, застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження діятимуть з 15:00 до кінця доби та охоплять усі категорії споживачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причиною запровадження обмежень стали пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів. В «Укренерго» пояснили, що відключення необхідні, зокрема, для уникнення перевантаження обладнання.

Відключення світла 6 жовтня: «Укренерго» повідомило, коли почнуть діяти графіки фото 1
фото: «Укренерго»

«Через зумовлені російськими обстрілами пошкодження та з метою уникнення перевантаження обладнання – у частині регіонів з 15:00 до кінця доби сьогодні вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 1 черги) для всіх категорій споживачів», – йдеться у повідомленні.

Точний час та тривалість відключень за конкретною адресою залежатимуть від оператора системи розподілу у відповідному регіоні. Ознайомитися з актуальними графіками можна на офіційних ресурсах обленерго.

Енергетики також закликали українців ощадливо користуватися електроенергією під час дії обмежень. Після повернення світла за графіком споживачів просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об'єктів у країні застосовують графіки відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. «Главком» зібрав корисну інформацію про ресурси, на яких можна дізнатися актуальні графіки відключень світла у кожній області.

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Теги: окупанти енергетика

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