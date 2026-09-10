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До Києва з Німеччини екстрадовано зловмисника, який вчинив різанину у більярдному клубі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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До Києва з Німеччини екстрадовано зловмисника, який вчинив різанину у більярдному клубі
Різанину у більярдному клубі в Деснянському районі зафіксували камери спостереження, встановлені у закладі
фото: Національна поліція України

Після проходження екстрадиційних процедур німецька сторона передала зловмисника українським правоохоронцям

З Німеччини екстрадували киянина, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою у вчиненні у 2023 році різанини у столичному більярдному клубі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві.

У листопаді 2023 року до столичної поліції надійшло повідомлення про ножове поранення чоловіка у більярдному клубі в Деснянському районі.

«Було встановлено, що один із відвідувачів під час раптового конфлікту напав на іншого, в ході чого спочатку кілька разів ударив потерпілого в обличчя, а потім дістав ніж та завдав 30-річному киянину удар в груди. Найтяжчих наслідків вдалося уникнути завдяки втручанню інших гостей закладу та своєчасно наданій потерпілому медичній допомозі», – ідеться у повідомленні.

Поліцейські встановили особу підозрюваного – ним виявився 27-річний киянин.

За цим фактом слідчі главку поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство.

Затриманому загрожує до 15 років ув’язнення
Затриманому загрожує до 15 років ув’язнення
фото: Національна поліція України

Під час подальших оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що підозрюваний переховувався на заході України, а згодом виїхав за кордон. У 2025 році його оголосили у міжнародний розшук.

Днями завдяки міжнародному поліцейському співробітництву зловмисника розшукали й затримали у Німеччині. Після проходження екстрадиційних процедур німецька сторона передала його українським правоохоронцям.

За клопотанням слідчих на час досудового розслідування суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці повідомили про підозру жителю Шевченківського району. За матеріалами справи, чоловік напідпитку відкрив стрілянину з вікна. Інцидент стався у дворі багатоповерхівки на вулиці Січових Стрільців. Слідство встановило, що 41-річний киянин був напідпитку і посварився із сусідом. 

Також у Святошинському районі Києва 41-річний чоловік під час конфлікту із сусідом завдав йому ножового поранення в груди. Після цього він підпалив квартиру, намагаючись приховати сліди злочину. 

Теги: Київ кримінал злочин

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