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Киянка розповіла, як народжувала первістка в укритті під час ракетної атаки (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Киянка розповіла, як народжувала первістка в укритті під час ракетної атаки (відео)
Альона, мама хлопчика, який народився під час масованої комбінованої атаки на Київ
скриншот відео

Мати немовляти Альона, розповіла, що пологи починалися спокійно у звичайній залі, а потім почалася тривога

У Київському міському пологовому будинку № 2, який зазнав пошкоджень під час нічної комбінованої атаки на столицю 24 вересня, безпосередньо під час вибухів народилося немовля. «Главком» розповідає, що відомо про новонародженого хлопчика та його маму Альону.

Мати немовляти Альона, згадує, що пологи були першими й починалися спокійно у звичайній залі. Коли ж почалася дронова тривога, спочатку дотримувалися «правила двох стін» і жінку перевели в коридор. Проте коли в місті стало гучно, медики ухвалили рішення терміново евакуювати породілю в облаштоване підземне сховище.

Стіни укриття в пологовому будинку прикрашені зображенням лелек, які летять над лісом
Стіни укриття в пологовому будинку прикрашені зображенням лелек, які летять над лісом
скриншот відео

«Я була наполовину в стані народження. З потугами мене під руки вели в укриття. В укритті облаштована палата саме для пологів, там усе й завершилося», – розповіла Альона.

Жінка зізнається, що під час самих вибухів навіть не встигла злякатися, оскільки всі думки були лише про дитину. Справжній шок настав уже вранці, коли вона прочитала новини.

«Коли народжуєш – хоч війна, хоч потоп, тобі все одно. Усвідомлювати все починаєш пізніше. Коли вранці взяла телефон і почитала новини, тоді усвідомила, що було, з’явилися сльози на очах від пережитого», – поділилася породілля.

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Ім’я для сина батьки поки не обрали, адже кажуть, що після такого народження хлопчик – особливий. У самому медзакладі новонародженого вже називають справжнім талісманом.

У лікарні також показали ліжко, на якому пацієнтка перебувала до тривоги, а також пеленальний столик – зараз вони усіяні склом.

Ліжко, на якому перебувала вагітна жінка до пологів, було біля самого вікна, зараз воно засипане склом
Ліжко, на якому перебувала вагітна жінка до пологів, було біля самого вікна, зараз воно засипане склом
скриншот відео

Сила вибухової хвилі була такою, що, окрім пологового, пошкоджень зазнали сусідній медичний центр і довколишні житлові висотки, де також вибило вікна.

Нагадаємо, внаслідок російської комбінованої атаки в ніч проти 24 вересня зазнала пошкоджень будівля Київського міського пологового будинку № 2. Попри обстріли та руйнування, серед пацієнтів і медичного персоналу потерпілих немає, адже всі завчасно спустилися в укриття. 

Попри завдані збитки, Київський міський пологовий будинок № 2 продовжує працювати у штатному режимі та надавати всю необхідну медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі Росія завдала чергового удару по столиці дронами та ракетами. Руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури зафіксовано у Подільському, Солом’янському, Дніпровському та Дарницькому районах.

Теги: Київ обстріл пологовий будинок дитина

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