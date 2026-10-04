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«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди між правим та лівим берегами Києва

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди між правим та лівим берегами Києва
Додаткоі поїзди курсуватимуть у найпіковіші години вранці та ввечері
фото з відкритих джерел

Kyiv City Express курсуватиме за маршрутом Видубичі – Дарниця – Видубичі

«Укрзалізниця» із 5 до 9 жовтня призначить поїзди між правим та лівим берегами Києва через ускладнений рух столичними мостами. Про це інформує «Главком» із посиланням на повідомлення компанії.

Ідеться про 18 додаткових човникових рейсів Kyiv City Express за маршрутом Видубичі – Дарниця – Видубичі.

«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди між правим та лівим берегами Києва фото 1

Як зазначила компанія, вони курсуватимуть у найпіковіші години вранці та ввечері, зокрема із 6:00 до 9:00 та з 16:00 до 21:00. На станції Видубичі посадка та висадка відбуватиметься на третій колії. На станції Дарниця – на першій або другій коліях. Додаткові рейси зупинятимуться на станції Березняки.

В «Укрзалізниці» також додали, що крім цих рейсів для поїздок між правим та лівим берегом можна скористатися графіковими приміськими та регіональними поїздами, що курсують до та з Ніжина, Гребінки, Конотопа, Славутича. Вони зупиняються на станціях Видубичі та Дарниця, а приміські поїзди – також на станції Березняки.

«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди між правим та лівим берегами Києва фото 2

«Завдяки поєднанню додаткових шатлів та графікових поїздів із поїздами КСЕ у пікові години курсуватиме до шести рейсів між берегами, тож довго чекати на наступний поїзд не доведеться», – повідомила «Укрзалізниця».

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео моменту російського удару по Північному мосту 4 жовтня. Атака сталася в той момент, коли переправою рухалися автомобілі. На кадрах видно, як безпілотник влучає безпосередньо у дорожнє полотно, після чого над мостом здіймається густий стовп диму.

Станом на 13:00 стало відомо про двох постраждалих унаслідок російської атаки. «Одного постраждалого медики госпіталізували. Другому надали допомогу на місці», – повідомив Кличко.

Унаслідок ранкової російської атаки уламок безпілотника пробив дах припаркованого автомобіля на Позняках. Великий фрагмент дрона застряг у машині. Крім того, у Дарницькому районі уламки БпЛА впали на відкритій території однієї зі шкіл.

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Теги: Укрзалізниця Київ міст

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