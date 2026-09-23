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Шостий удар за останні тижні: росіяни знову атакували АЗС Ukrnafta у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Шостий удар за останні тижні: росіяни знову атакували АЗС Ukrnafta у Києві
Знищена ворогом АЗС у Києві. 23 вересня 2026 року
фото: Богдан Кукура/Facebook

Оцінити масштаби пошкоджень та визначити подальші кроки з відбудови фахівці зможуть після завершення роботи рятувальників

Унаслідок ранкової атаки російських безпілотників на Київ 23 вересня під ударом опинився автозаправний комплекс мережі Ukrnafta. Це вже шоста атака на цивільну інфраструктуру підприємства за останні тижні. Про це повідомив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура, інформує «Главком».

Рятувальники гасять пожежу на місці влучання в АЗС Ukrnafta
Рятувальники гасять пожежу на місці влучання в АЗС Ukrnafta
фото: Богдан Кукура/Facebook

«Сьогодні зранку під атакою знову опинився автозаправний комплекс мережі в столиці. Найважливіше: люди не постраждали – персонал перебував в укритті», – зазначив очільник компанії.

Після влучання АЗС вигоріла вщент
Після влучання АЗС вигоріла вщент
фото: Богдан Кукура/Facebook

За словами Кукули, на місці події працюють підрозділи ДСНС та поліція. Оцінити масштаби пошкоджень та визначити подальші кроки з відбудови фахівці зможуть після завершення роботи рятувальників.

Оцінити масштаби пошкоджень фахівці зможуть після завершення роботи рятувальників
Оцінити масштаби пошкоджень фахівці зможуть після завершення роботи рятувальників
фото: Богдан Кукура/Facebook

У компанії наголосили, що АТ «Укрнафта» продовжує працювати, а всі пошкоджені об’єкти будуть відновлені для стабільного забезпечення громадян пальним.

Нагадаємо, вранці 23 вересня міський голова Віталій Кличко повідомив про ворожу атаку на Дарницький район столиці, внаслідок якої сталося влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та виникла пожежа на даху АЗС. У мережі також з'явилися відео із задимленням над лівим берегом Києва.

Також під час ранкової атаки у Голосіївському районі дрон влучив в автозаправну станцію, також було пошкоджено складське приміщення. Наслідки атаки також зафіксували у Солом'янському районі. За попередніми даними, там сталося загоряння на території транспортного підприємства.Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків безпілотника між житловими будинками у Солом'янському районі.

У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія також завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки було пошкоджено торговельний центр.

Теги: АЗС обстріл Київ

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