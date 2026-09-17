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Атака на Україну, вибухи у РФ, США ухвалили «пекельні санкції» проти Росії: головне за ніч 17 вересня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Атака на Україну, вибухи у РФ, США ухвалили «пекельні санкції» проти Росії: головне за ніч 17 вересня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 17 вересня 2026 року

Безпілотники атакували Ростов-на-Дону та Ярославль у Росії, окупанти вдарили по Україні, Палата представників США ухвалила законопроєкт про «пекельні санкції» проти РФ.

 «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 17 вересня.

Удар по Києву

Київ перебував під масованої атакою ворога
Київ перебував під масованої атакою ворога
фото з відкритих джерел

Вночі 17 вересня російські терористи масовано атакували Київ балістичними ракетами. 

Кличко повідомив, що у Дніпровському районі зафіксовані пошкодження внаслідок ворожої атаки. На одній із локацій пошкоджені скління та фасад триповерхової офісної будівлі. Також у кількох житлових будинках вибиті вікна. У Солом’янському районі, за попередньою інформацією, зруйнована складська будівля. Пожежі попередньо немає.

Кличко повідомив: «Наразі 12 постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Серед поранених – двоє дітей, 10 та 12 років. У лікарнях перебувають 9 постраждалих».

Атака на Одесу

Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки
Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки
фото: соціальні мережі

У ніч на 17 вересня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

Внаслідок російської атаки в Одесі пошкоджено багатоповерховий будинок. 

Лисак повідомив, що внаслідок ворожої атаки на Одесу постраждали три людини. Серед них – трирічна дитина. Усім надається необхідна медична допомога.

«Пекельні санкції» проти РФ

Документ був розроблений для посилення економічного тиску на РФ
Документ був розроблений для посилення економічного тиску на РФ
фото: AP

Палата представників США ухвалила із результатом 262 проти 159 законопроєкт «Закон Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року». 

Документ, розроблений для посилення економічного тиску на РФ через вторгнення в Україну, був підтриманий більшістю республіканців та десятками демократів. Законодавство спрямоване проти оборонної й енергетичної промисловості Росії, її «тіньового флоту» танкерів, передбачає продовження санкцій проти Ірану, а також уповноважує Трампа запроваджувати жорсткі тарифи на Китай, Індію та інші країни для зменшення їхньої залежності від російських енергоносіїв.

Вибухи у Росії

Ростов-на-Дону

Пожежа у Ростові
Пожежа у Ростові
фото: соціальні мережі

У ніч на 17 вересня Ростов-на-Дону у Росії атакували безпілотники.

У Ростові після вибухів спалахнула масштабна пожежа. Ймовірно, у місті був атакований військовий аеродром.

Ярославль 

Пожежа на НПЗ у Ярославлі
Пожежа на НПЗ у Ярославлі
фото: соціальні мережі

Вночі 17 вересня безпілотники атакували місто Ярославль у Росії. Повідомляється, що внаслідок атаки було уражено Ярославський нафтопереробний завод.

На НПЗ розгорілася масштабна пожежа.

Інші важливі новини:

Теги: росія вибух санкції Одеса Сергій Лисак Київ Віталій Кличко США Дональд Трамп Мелітополь Маріуполь

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