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Київ: перші кадри наслідків ворожої атаки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Київ: перші кадри наслідків ворожої атаки
В одному з районів міста видніється пожежа
фото: glavcom.ua

Влада Києва повідомила про перші наслідки після атаки

У ніч проти 24 травня Росія завдала комбінованого удару по Києву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на столичну владу.

Сирени повітряної тривоги розірвали небо над Києвом близько 22:00. Згодом кияни почули потужні вибухи. Ворог атакував область та столицю ударними БпЛА. 

Близько 00:30 російські війська запустил балістичні ракети по Києву.

З'явились перші кадри наслідків після масованої атаки на Київ.

Кадри опублікували місцеві телеграм-канали.

Також з'явилось фото пожежі у Святошинському районі Києва.

Пожежа у Святошинському районі Києва після атаки
Пожежа у Святошинському районі Києва після атаки
фото: glavcom.ua

У Солом'янському районі палає квартира після ворожої атаки, у мережі публікують кадри пожежі. 

Наслідки комбінованої атаки на Київ

У Святошинському районі зафіксовано пожежі за двома адресами, ще за однією адресою зафіксовано падіння уламків. У Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на житловий будинок.

У Шевченківському районі зафіксовано падіння уламків, а в Оболонському районі зафіксовано падіння уламка ракети.

За повідомленням міського голови Києва Віталія Кличка, двоє людей постраждали в Дніпровському районі столиці. Медики вже на місці. Також він раніше повідомляв, що медиків викликали і в Святошинський район.

Варто зазначити, очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок ворожої атаки БпЛА у Броварському районі поранено 54-річного чоловіка та 50-річну жінку.

Зауважимо, о 22:55 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Згодом столична влада повідомила про падіння уламків у Києві.

Перед цим Київ здригнувся від вибухів. Як стало відомо, у Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА на відкритій території.

«БпЛА ще заходять на столицю. В місті працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав мер Києва Віталій Кличко.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено авто. Обійшлось без пожежі.

Згодом Ткаченко уточнив, що пошкоджено чотири авто та вікна будівлі. Наразі за допомогою до медиків ніхто не звертався.

Нагадаємо, вранці, 23 травня у Києві та області лунала повітряна тривога через атаку ворожих дронів, на Київщині працювали сили ППО.

Як повідомили у ДСНС, в Обухівському районі через падіння уламків «шахедів» в одному з житлових будинків виникла пожежа.

Повідомляється, що рятувальники швидко загасили пожежу, яка спалахнула в одному з житлових будинків.

За даними Київської обласної військової адміністрації, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали сім приватних будинків, чотири автомобілі, гараж та господарські будівлі.

До слова, у ніч на 21 травня окупанти атакували дронами Київщину. Внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждала сім’я з Бориспільського району.

У хлопця 17 років, дівчинки трьох років та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес. У сина 13 років – різана рана стопи. У чоловіка 30 років – різана рана надбрівної дуги.

Теги: ракетна атака Київ тривога вибух

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