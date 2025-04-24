Дворічна дівчинка розповіла іноземним медіа про атаку РФ на Київ: щемливе відео

Дівчинка розповіла західним медіа про ракетні удари росіян

Дворічна дівчинка Соломія розповіла іноземним медіа про нічну атаку Росії на столицю. Відповідне відео показала радниця з питань комунікацій керівника Офісу президента Дарія Зарівна, інформує «Главком».

«Дитина, два роки, яка не жила в мирі через Росію, розповідає західним медіа про ракетні удари росіян. Нехай бачить світ ось це. Ми такі ж, як і ви на Заході. Наші діти такі ж, як і ваші. І одна нікчемна, російська істота просто вбиває та псує життя, бо хоче», – йдеться у підписі до відео.

Дворічна дитина, яка через Росію не знає, що таке мир, розповідає західним медіа про російські ракетні удари pic.twitter.com/9RGsX9fJl2 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Дівчинка Соломія зауважила, що вночі дуже сильно гупало і вона налякалася: «Я спала, але воно гупало, сильно гупало. Я пішла в коридор, а тепер я в укритті».

Мама дівчинки додала, що родина спала, але почула дуже сильний вибух.

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами. Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

😢Київ оговтується після чергової комбінованої російської атаки ворога.



У місті тривають пошуково-рятувальні роботи, жителі та комунальники розбирають завали на місці удару. pic.twitter.com/8ybwXPgeyg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, понад 90 людей постраждали.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.