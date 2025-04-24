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Дворічна дівчинка розповіла іноземним медіа про атаку РФ на Київ: щемливе відео

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Дворічна дівчинка розповіла іноземним медіа про атаку РФ на Київ: щемливе відео
Соломійка розповіла про удар РФ по Києву
фото: скриншот з відео

Дівчинка розповіла західним медіа про ракетні удари росіян

Дворічна дівчинка Соломія розповіла іноземним медіа про нічну атаку Росії на столицю. Відповідне відео показала радниця з питань комунікацій керівника Офісу президента Дарія Зарівна, інформує «Главком».

«Дитина, два роки, яка не жила в мирі через Росію, розповідає західним медіа про ракетні удари росіян. Нехай бачить світ ось це. Ми такі ж, як і ви на Заході. Наші діти такі ж, як і ваші. І одна нікчемна, російська істота просто вбиває та псує життя, бо хоче», – йдеться у підписі до відео.

Дівчинка Соломія зауважила, що вночі дуже сильно гупало і вона налякалася: «Я спала, але воно гупало, сильно гупало. Я пішла в коридор, а тепер я в укритті».

Мама дівчинки додала, що родина спала, але почула дуже сильний вибух.

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами. Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, понад 90 людей постраждали.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.

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Теги: Київ війна

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