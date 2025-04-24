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Відкрито пункт підтримки постраждалих від атаки РФ у Святошинському районі: адреса

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Відкрито пункт підтримки постраждалих від атаки РФ у Святошинському районі: адреса
Служби міста працюють на місці ракетного удару
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

Внаслідок нічної атаки сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами

Станом на ранок 24 квітня внаслідок чергової ворожої атаки є пошкодження таруйнування у Святошинському районі міста Києва, усі відповідні служби працюють на місцях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Святошинської районної державної адміністрації

У районі також працює пункт підтримки, розташований за адресою:

  • Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №96 ім О.К.Антонова (вулиця Олександра Оксанченка, 2). 

Телефони для довідок:

  • 095 188 06 93 – оперативний черговий Святошинської РДА;
  • 097 003 93 67, 093 800 76 71 – для отримання психологічної допомогти;
  • 050 412 67 11 – приймальня КП «Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва 

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.

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Теги: ракетна атака Київ місцева влада

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