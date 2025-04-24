Відкрито пункт підтримки постраждалих від атаки РФ у Святошинському районі: адреса

Внаслідок нічної атаки сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами

Станом на ранок 24 квітня внаслідок чергової ворожої атаки є пошкодження таруйнування у Святошинському районі міста Києва, усі відповідні служби працюють на місцях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Святошинської районної державної адміністрації.

У районі також працює пункт підтримки, розташований за адресою:

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №96 ім О.К.Антонова (вулиця Олександра Оксанченка, 2).

Телефони для довідок:

095 188 06 93 – оперативний черговий Святошинської РДА;

097 003 93 67, 093 800 76 71 – для отримання психологічної допомогти;

050 412 67 11 – приймальня КП «Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

У Святошинському районі Києва рятувальники розбирають завали в житловій забудові 😱 pic.twitter.com/6UYPSAktFJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

😢Київ оговтується після чергової комбінованої російської атаки ворога.



У місті тривають пошуково-рятувальні роботи, жителі та комунальники розбирають завали на місці удару. pic.twitter.com/8ybwXPgeyg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.