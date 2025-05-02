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Росія атакувала Запоріжжя дронами: є жертва та руйнування (оновлено)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія атакувала Запоріжжя дронами: є жертва та руйнування (оновлено)
Наслідки влучання ворожого дрону у Запоріжжі
фото: Запорізька ОВА

На місці працюють всі екстрені служби

Увечері 1 травня російські війська завдали удару по Запоріжжю дронами. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

За словами Федорова, вибухи було чутно у різних районах Запоріжжя. Згодом він повідомив, що ворог завдав щонайменше 10 ударів по місту.

Внаслідок ворожої атаки виникло декілька пожеж. За попередньою інформацією, є постраждалі.

Наразі встановлюються масштаби руйнувань та точна кількість постраждалих через атаку. На місці працюють усі екстрені служби.

Оновлено 00:12 2 травня

Внаслідок обстрілу загинув 61-річний чоловік, ще щонайменше восьмеро людей отримали поранення. Крім того, під завалами залишаються люди, рятувальники продовжують пошукові роботи. ​

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що один чоловік знаходиться під завалами. 

Згодом він зазначив, що рятувальники дістали чоловіка з-під завалів у Запоріжжі, наразі медики надають йому допомогу.

«Дякую рятувальникам, медикам, поліцейським, аварійним службам, комунальникам, службам соцзахисту, громадським організаціям і волонтерам за те, що оперативно стаєте до ліквідації наслідків ударів і приходите на допомогу людям», – написав Федоров.

Росіяни поцілили по приватних будинках, багатоповерхівках, закладах освіти, обʼєктах інфраструктури.

Також з'явились перші кадри наслідків ворожої атаки по Запоріжжю.

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Теги: Запоріжжя пожежа вибух Іван Федоров ворог дрон

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