Росія атакувала Запоріжжя дронами: є жертва та руйнування (оновлено)
На місці працюють всі екстрені служби
Увечері 1 травня російські війська завдали удару по Запоріжжю дронами. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».
За словами Федорова, вибухи було чутно у різних районах Запоріжжя. Згодом він повідомив, що ворог завдав щонайменше 10 ударів по місту.
Внаслідок ворожої атаки виникло декілька пожеж. За попередньою інформацією, є постраждалі.
Наразі встановлюються масштаби руйнувань та точна кількість постраждалих через атаку. На місці працюють усі екстрені служби.
Оновлено 00:12 2 травня
Внаслідок обстрілу загинув 61-річний чоловік, ще щонайменше восьмеро людей отримали поранення. Крім того, під завалами залишаються люди, рятувальники продовжують пошукові роботи.
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що один чоловік знаходиться під завалами.
Згодом він зазначив, що рятувальники дістали чоловіка з-під завалів у Запоріжжі, наразі медики надають йому допомогу.
«Дякую рятувальникам, медикам, поліцейським, аварійним службам, комунальникам, службам соцзахисту, громадським організаціям і волонтерам за те, що оперативно стаєте до ліквідації наслідків ударів і приходите на допомогу людям», – написав Федоров.
Росіяни поцілили по приватних будинках, багатоповерхівках, закладах освіти, обʼєктах інфраструктури.
Також з'явились перші кадри наслідків ворожої атаки по Запоріжжю.
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