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Росія вдарила по Харкову: в одному із районів видно дим

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія вдарила по Харкову: в одному із районів видно дим
У Харкові лунали вибухи
фото з відкритих джерел

Удар прийшовся по Шевченківському району

Зранку, 26 квітня, Росія вдарила безпілотником по Харкову. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

У Харкові пролунало декілька вибухів. Як повідомив Терехов, місто перебувало під атакою БпЛА.

Відомо, що внаслідок один з ударів прийшовся по Шевченківському району Харкова. На місці влучання зафіксовано дим.

«У Шевченківському районі приліт біля багатоповерхівки. Пошкоджено балкони та вибиті вікна. Обстеження місця удару триває. Інформація про постраждалих наразі не надходила», – написав Терехов.

Раніше ми писали, що вночі, 26 квітня, російський безпілотник влучив у житлову девʼятиповерхівку у Кам’янському у Дніпропетровській області. про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Лисак повідомив, що безпілотник поцілив у житлову девʼятиповерхівку, горять квартири. Всі служби на місцях. За попередньою інформацією, постраждали троє, серед них – дитина.

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

Як відомо, ворог вдарив по Україні 70 ракетами різних типів, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та шість крилатих ракет «Іскандер-К».

Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби, станція метро. У Святошинському районі внаслідок влучання ракети зруйновано житловий будинок та пошкоджені сусідні.

Теги: Харків вибух

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