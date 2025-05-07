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Путін вдарить «Орєшніком» по Києву? Російські ЗМІ «розсекретили» плани диктатора на 9 травня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Путін вдарить «Орєшніком» по Києву? Російські ЗМІ «розсекретили» плани диктатора на 9 травня
Глава Кремля згадав про свій «Орєшнік» та почав знову ним погрожувати Україні
фото: російські ЗМІ

Кремль постійно намагається вселити страх своєю ядерною зброєю

Напередодні 9 травня російські пропагандистські ЗМІ взялися залякувати українців: мовляв, президент Росії Володимир Путін доручив Міністерству оборони РФ визначити цілі в Києві для удару «Орєшніком». Про це повідомляє «Главком» з посилання на новини, які масово поширюють у ЗМІ та Telegram-каналах. 

Пропагандисти стверджують, що Україна нібито на 9 травня «готує провокації серйозніші, ніж удари БпЛА» у той час, коли Путін проводитиме у Москві парад на честь перемоги у Другій світовій війні. Росіяни запевняють, що відповідь на удари «буде масштабною і торкнеться української столиці».

Путін вдарить «Орєшніком» по Києву? Російські ЗМІ «розсекретили» плани диктатора на 9 травня фото 1

Також російські пропагандисти з метою залякування українців напередодні 9 травня запустили опитування: «Чи потрібно завдавати удару «Орєшніком» по центрах ухвалення рішень у Києві?».

Путін вдарить «Орєшніком» по Києву? Російські ЗМІ «розсекретили» плани диктатора на 9 травня фото 2

Водночас нардеп Олексій Гончаренко закликає не здіймати паніки через такі заяви. «Путін обожнює інформаційні атаки...Тому давайте менше тягнути в наш інформаційний простір пропаганди (бо саме на це все і розраховано), а при оголошені повітряної тривоги – проходити в укриття», – написав він.

Зазначимо, напередодні історичних дат та релігійних свят російські ЗМІ залякують українців, поширюючи інформацію про ймовірні масові удари по Україні, зокрема Києві. Таким чином пропагандисти Путіна хочуть посіяти хаос серед українських громадян, примусити погодитися на ганебні для України умови російського диктатора. 

Нагадаємо, 21 листопада минулого року Росія вдарила по Дніпру «Орєшніком». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Тоді диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

Варто зазначити, що глава Кремля не вперше лякає Україну своїм «Орєшніком». Так, коментуючи атаки безпілотників ЗСУ на Казань, Путін заявив, що Україна пошкодує про це і зіткнеться з ще більшими руйнуваннями. За його словами, настав час випробувати балістичну ракету середньої дальності у бойових умовах.

Як повідомляли експерти Інституту вивчення війни, часті заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо балістичної ракети «Орєшнік» та російських неядерних засобів стримування свідчать про те, що Кремль постійно намагається продемонструвати світу свою ядерну силу.

Раніше Путін оголосив так зване «перемирʼя» на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги. Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що якщо Росія справді хоче миру, вона повинна негайно припинити вогонь. «Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати протягом 30 днів – значить, це реально, а не просто заради параду», – каже він.

Водночас президент України Володимир Зеленський закликав не вірити обіцянкам Москви про припинення вогню і бути готовими до провокацій на 9 травня. А ті, хто чомусь ще вірить Кремлю, «можуть спробувати на собі». За словами глави нашої держави, Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок в Москву на парад 9 травня.

Нагадаємо, у Росії 9 травня планують традиційне святкування Дня перемоги у Другій світовій війні. У Москві відбудеться військовий парад. На захід приїдуть представники понад 20 країн.

До слова, жителі Москви і Підмосков'я масово скаржилися на збої в роботі мобільного інтернету і зв'язку. Вони повʼязані з підготовкою до параду. Також до Москви стягнуто майже три сотні засобів протиповітряної оборони перед 9 травня.

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Теги: Київ путін Друга світова війна обстріл

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