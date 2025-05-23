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Пошкоджені будинки та авто: наслідки дронової атаки на Київщину

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Пошкоджені будинки та авто: наслідки дронової атаки на Київщину
В Обухівському районі пошкоджено сім приватних будинків
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Внаслідок падіння уламків дрона в одному з житлових будинків  виникла пожежа

Вранці у Києві та області лунала повітряна тривога через атаку ворожих дронів, на Київщині працювали сили ППО. Як повідомили у ДСНС, в Обухівському районі через падіння уламків «шахедів» в одному з житлових будинків виникла пожежа, інформує «Главком». 

Повідомляється, що рятувальники швидко загасили пожежу, яка спалахнула в одному з житлових будинків. За даними Київської обласної військової адміністрації, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали сім приватних будинків, чотири автомобілі, гараж та господарські будівлі.

Рятувальники показали наслідки ворожої атаки
Рятувальники показали наслідки ворожої атаки
фото: ДСНС Київщини/Facebook
Гараж, пошкоджений внаслідок дронової атаки
Гараж, пошкоджений внаслідок дронової атаки
фото: ДСНС Київщини/Facebook
На задньому плані фото – пошкоджена покрівля будинку
На задньому плані фото – пошкоджена покрівля будинку
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Захисники неба не допустили влучань в об’єкти критичної інфраструктури. Через падіння уламків збитих дронів у будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі, проте ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, російські війська атакували залізницю в Чернівецькій області. Унаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура. Жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає. Як повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, протиповітряна оборона знищила декілька ворожих цілей над областю. Унаслідок падіння уламків виникла пожежа на залізничній станції в одному з районів Чернівецької області. Пожежу оперативно локалізовано підрозділами ДСНС. 

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Теги: Київщина дрон обстріл тривога

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