Пошкоджені будинки та авто: наслідки дронової атаки на Київщину

Внаслідок падіння уламків дрона в одному з житлових будинків виникла пожежа

Вранці у Києві та області лунала повітряна тривога через атаку ворожих дронів, на Київщині працювали сили ППО. Як повідомили у ДСНС, в Обухівському районі через падіння уламків «шахедів» в одному з житлових будинків виникла пожежа, інформує «Главком».

Повідомляється, що рятувальники швидко загасили пожежу, яка спалахнула в одному з житлових будинків. За даними Київської обласної військової адміністрації, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали сім приватних будинків, чотири автомобілі, гараж та господарські будівлі.

Рятувальники показали наслідки ворожої атаки фото: ДСНС Київщини/Facebook

Гараж, пошкоджений внаслідок дронової атаки фото: ДСНС Київщини/Facebook

На задньому плані фото – пошкоджена покрівля будинку фото: ДСНС Київщини/Facebook

Захисники неба не допустили влучань в об’єкти критичної інфраструктури. Через падіння уламків збитих дронів у будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі, проте ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, російські війська атакували залізницю в Чернівецькій області. Унаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура. Жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає. Як повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, протиповітряна оборона знищила декілька ворожих цілей над областю. Унаслідок падіння уламків виникла пожежа на залізничній станції в одному з районів Чернівецької області. Пожежу оперативно локалізовано підрозділами ДСНС.