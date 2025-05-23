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Атака дронів на Київщину: поранено чоловіка та жінку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Атака дронів на Київщину: поранено чоловіка та жінку
Дрони атакували Київщину
фото з відкритих джерел

Загроза для регіону триває, перейдіть в укриття

Ввечері російські війська здійснили чергову атаку дронів на столицю та Київщину. Внаслідок ворожого обстрілу поранено чоловіка та жінку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КОВА.

Очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок ворожої атаки БпЛА у Броварському районі поранено 54-річного чоловіка та 50-річну жінку.

Вони отримали осколкові поранення стегна. Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.

Також за словами Калашника, пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

«Ворожа атака триває. Прошу всіх залишатися у безпечних місцях поки небезпека не мине», – написав він.

Зауважимо, о 22:55 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Згодом столична влада повідомила про падіння уламків у Києві.

Перед цим Київ здригнувся від вибухів. Як стало відомо, у Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА на відкритій території.

«БпЛА ще заходять на столицю. В місті працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав мер Києва Віталій Кличко.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено авто. Обійшлось без пожежі.

Згодом Ткаченко уточнив, що пошкоджено чотири авто та вікна будівлі. Наразі за допомогою до медиків ніхто не звертався.

Нагадаємо, вранці, 23 травня у Києві та області лунала повітряна тривога через атаку ворожих дронів, на Київщині працювали сили ППО.

Як повідомили у ДСНС, в Обухівському районі через падіння уламків «шахедів» в одному з житлових будинків виникла пожежа.

Повідомляється, що рятувальники швидко загасили пожежу, яка спалахнула в одному з житлових будинків.

За даними Київської обласної військової адміністрації, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали сім приватних будинків, чотири автомобілі, гараж та господарські будівлі.

До слова, у ніч на 21 травня окупанти атакували дронами Київщину. Внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждала сім’я з Бориспільського району.

У хлопця 17 років, дівчинки трьох років та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес. У сина 13 років – різана рана стопи. У чоловіка 30 років – різана рана надбрівної дуги.

Теги: вибух обстріл Київщина поранення

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