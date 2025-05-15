Київ сьогодні приспустить найбільший прапор країни

Висота флагштока на Печерських пагорбах становить майже 90 м

У столиці оголошено I рівень небезпеки, жовтий

Сьогодні, 15 травня, у столиці тимчасово приспустять головний прапор України. Причина – погіршення погодних умов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

За прогнозами Укргідрометцентру, сьогодні в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с. У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

За інформацією КО «Київзеленбуд», щоб уникнути пошкоджень полотнища, прапор тимчасово приспустять до покращення погодних умов.

Нагадаємо, висота флагштока на Печерських пагорбах становить майже 90 м, його вага – 32 т, а розмір полотнища – 16 на 24 м. Він становлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні».

Загалом по Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та місцями дощі.

Посилення поривів вітру також очікується в Карпатах, у західних та північних областях.

Південно-західний вітер принесе тепліше повітря, лише в західних областях вдень похолодає.