Київ підписав меморандум зі «Спілкою власників житла України»

Сторони готові до підписання мирової угоди в суді

Київ підписав Меморандум зі Всеукраїнською громадською організацією «Спілка власників житла України» задля оптимального врегулювання спірного питання щодо обслуговування житлових будинків. Від Київської міської державної адміністрації Меморандум підписав мер столиці Віталій Кличко, від Всеукраїнської громадської організації «Спілка власників житла України» – голова організації Олексій Кучеренко. Про це повідомляє пресслужба Кличка.

«Сьогодні ми підписуємо Меморандум між Київською міською державною адміністрацією та Всеукраїнською громадською організацією «Спілка власників житла України» для оптимального врегулювання спірного питання щодо обслуговування житлових будинків, яке вирішувалось у судовому порядку. Питання стосувалося вартості тарифів. Наступним кроком стане підписання мирової угоди в суді і подальша співпраця в інтересах мешканців, – сказав Кличко. – Для міської влади першочерговим є питання надійного й гарантованого утриманням будинків за помірну плату. І сьогодні вартість обслуговування будинків комунальними обслуговуючими компаніями є значно нижчою, ніж у більшості приватних компаній. До того ж, саме комунальні компанії забезпечують обслуговування тих будинків, від управління якими відмовилися приватні підприємства. І ми маємо немало таких випадків».

Мер зазначив, що сьогодні у сфері управління багатоквартирними будинками є комплекс проблем, спричинений, зокрема, недосконалістю профільного законодавства. Це створює для органів місцевої влади значні проблеми на фоні все більшої зношеності житлового фонду та колосальної фінансової потреби для його реновації. Тому важливо в цьому напрямку об’єднувати зусилля для конструктивних та ефективних кроків.

Кличко повідомив, що в рамках мирової угоди місто активізує зусилля на втіленні, зокрема, наступних заходів:

забезпечення приладами обліку теплової енергії усіх будинків, що мають для цього технічну можливість;

вважати пріоритетним у міських програмах встановлення індивідуальних теплових пунктів з системами погодного регулювання теплоспоживання;

забезпечити збільшення енергоефективних програм та капітальних ремонтів у житловому фонді на умовах співфінансування;

здійснювати подальшу модернізацію зношених теплових мереж та теплогенеруючого обладнання;

здійснювати енергоефективну модернізацію закладів бюджетної сфери;

організовувати здійснення заміни (реконструкції, капітальних ремонтів) зношених ліфтів у багатоквартирних будинках Києва.

«Ми це робимо, але будемо шукати для здійснення необхідних заходів ще більше можливостей. І в співпраці, розраховую, буде синергія зусиль. Переконаний, що обидві сторони Меморандуму чітко дотримуватимуться його умов, розуміючи відповідальність перед киянами та їх правом жити в комфортному та безпечному житлі. Адже метою Меморандуму є конструктивне співробітництво між міською владою та Всеукраїнською громадською організацією «Спілка власників житла України», – наголосив мер Києва.

«Ми готові до мирного врегулювання питання, яке тривалий час вирішувалося в суді, для подальших спільних дій в інтересах споживачів. Упродовж останніх років населення та органи місцевого самоврядування стали заручниками ситуації, коли низка положень житлово-комунального господарства не може бути застосована на практиці, чим створює невирішувані проблеми. За таких обставин ми маємо рухатись далі для впровадження реальних проєктів у житловому фонді, які справді допоможуть людям. У першу чергу, йдеться про проєкти з енергоефективності та здійснення капітальних ремонтів багатоквартирних будинків. Необхідно створити відповідні цільові програми для виконання енергоефективних заходів у житловому фонді, бюджетній сфері, в тому числі за рахунок ЕСКО-договорів. Такі заходи здатні суттєво зменшити ціни в платіжках і підвищити якість житла», – сказав народний депутат та голова і співзасновник Всеукраїнської громадської організації «Спілка власників житла України» Олексій Кучеренко.