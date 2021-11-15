Частині українців у кілька разів підвищать субсидії

Кабмін збільшить розмір субсидій для мешканців ОРДЛО

Українцям, які проживають у прифронтових населених пунктах Донецької та Луганської областей, збільшать розмір субсидії. Про це в інтерв'ю телеканалу «Дом» розповіла віцепрем'єрка із реінтеграції Ірина Верещук.

Вона пояснила, що зараз багато жителів прифронтових населених пунктів змушені обігрівати житло за допомогою електрики.

За її словами, йдеться про село Трьохізбенка на Луганщині та міста Гірник, Зайцеве, Красногорівка, Новогродівка, Мар'їнка в Донецькій області.

Наразі споживачі у цих районах отримують 700-1000 гривень субсидії, виплату підвищать до 2500 гривень. Кабмін збільшить розмір субсидій для мешканців шляхом ухвалення відповідної постанови.

«Ми знімемо обмеження щодо актів на обстеження житлових умов. Вони були перешкодою [для нарахування субсидії]. І люди вже у листопаді, грудні отримають свої гроші. Я вважаю, це правильний хід», – каже віцепрем'єрка.

За її словами, на ці потреби потрібно 70-80 млн гривень на місяць.

Нагадаємо, внаслідок верифікації близько 200 тисяч домогосподарств не пройшли перевірку та не отримали субсидії, але не втратили права на неї.

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