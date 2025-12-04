На Контрактовій площі двом скверам присвоєно імена видатних українців

Сквер навпроти Києво-Могилянської академії отримав ім’я Григорія Сковороди

Київська міська рада присвоїла назви двом скверам на Контрактовій площі. Сквер, де розташовано памʼятник українському гетьману, відтепер носить його ім’я – гетьмана Петра Сагайдачного. Сквер навпроти Києво-Могилянської академії отримав ім’я Григорія Сковороди – українського філософа і педагога. Таке рішення було підтримане сьогодні, 4 грудня, на пленарному засіданні V сесії Київської міської ради IX скликання більшістю депутатів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську раду.

Як зазначила голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій, депутатка Київської міської ради Вікторія Муха, Поділ – це серце історичного Києва, водночас улюблене місце зустрічей для молоді.

«Це місце перетину поколінь, саме тут найкраще відчувається дух Києва – споконвічного та завжди молодого міста. Це і одне з найулюбленіших моїх місць, і я горда бути автором цієї ініціативи. Присвоюючи скверам імена гетьмана Петра Сагайдачного та Григорія Сковороди ми повертаємо на мапу Києва і історичні, і справді «народні» назви, які давно прижилися у свідомості киян», – підкреслила Вікторія Муха.

Нагадаємо, сьогодні частину вулиці Лаврської, від площі Слави до вулиці Добровольчих батальйонів, перейменовано на честь гетьмана Івана Мазепи, іншій частині вулиці, від вулиці Добровольчих батальйонів до Наводницької площі, повернуто історичну назву – вулиця Новонаводницька.

До слова, у Солом’янському районі на честь всесвітньо відомого кінорежисера Сергія Параджанова перейменовано парк «Юність». Таке рішення було прийняте сьогодні, 4 грудня, на пленарному засіданні V сесії Київської міської ради IX скликання 76 депутатами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську раду.