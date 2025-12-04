Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Контрактовій площі двом скверам присвоєно імена видатних українців

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Контрактовій площі двом скверам присвоєно імена видатних українців
Поділ – це серце історичного Києва
фото: Київська міська рада

Сквер навпроти Києво-Могилянської академії отримав ім’я Григорія Сковороди

Київська міська рада присвоїла назви двом скверам на Контрактовій площі. Сквер, де розташовано памʼятник українському гетьману, відтепер носить його ім’я – гетьмана Петра Сагайдачного. Сквер навпроти Києво-Могилянської академії отримав ім’я Григорія Сковороди – українського філософа і педагога. Таке рішення було підтримане сьогодні, 4 грудня, на пленарному засіданні V сесії Київської міської ради IX скликання більшістю депутатів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську раду.

Як зазначила голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій, депутатка Київської міської ради Вікторія Муха, Поділ – це серце історичного Києва, водночас улюблене місце зустрічей для молоді.

«Це місце перетину поколінь, саме тут найкраще відчувається дух Києва – споконвічного та завжди молодого міста. Це і одне з найулюбленіших моїх місць, і я горда бути автором цієї ініціативи. Присвоюючи скверам імена гетьмана Петра Сагайдачного та Григорія Сковороди ми повертаємо на мапу Києва і історичні, і справді «народні» назви, які давно прижилися у свідомості киян», – підкреслила Вікторія Муха.

Нагадаємо, сьогодні частину вулиці Лаврської, від площі Слави до вулиці Добровольчих батальйонів, перейменовано на честь гетьмана Івана Мазепи, іншій частині вулиці, від вулиці Добровольчих батальйонів до Наводницької площі, повернуто історичну назву – вулиця Новонаводницька. 

До слова, у Солом’янському районі на честь всесвітньо відомого кінорежисера Сергія Параджанова перейменовано парк «Юність». Таке рішення було прийняте сьогодні, 4 грудня, на пленарному засіданні V сесії Київської міської ради IX скликання 76 депутатами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську раду.

Теги: Київ КМДА вулиця Вікторія Муха

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від російського удару загинула людина
Удар по Києву: постраждало 16 людей, є загиблі (фоторепортаж)
29 листопада, 10:06
Київський апеляційний суд скасував моє відсторонення від роботи та цілодобовий домашній арешт Загуменного
Із керівника апарату КМДА Загуменного знято цілодобовий домашній арешт
6 листопада, 08:21
На кухні розмішено бойлер і пральну машину
Найдешевша оренда у Києві: що можна зняти за 5 тис. грн (фото)
10 листопада, 17:51
За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі
У Києві рецидивіст через ревнощі намагався вбити співмешканця своєї дружини
11 листопада, 16:18
Внаслідок пожежі було пошкоджено товари та частину торгівельного обладнання магазину
Іноземець підпалив гіпермаркет на Київщині: деталі та фото
15 листопада, 18:21
Київ та Київська область перебувають у зоні високого ризику стрибків напруги
Стрибки напруги можуть тривати кілька років: експерт дав пораду для збереження техніки
24 листопада, 10:35
Через ракетний удар по Києву загинуло шестеро людей: наслідки обстрілу
Через ракетний удар по Києву загинуло шестеро людей: наслідки обстрілу
25 листопада, 11:18
До Дня Святого Миколая у Києві заплановано цікаві заходи для дітей та дорослих
День Святого Миколая: куди піти у Києві, щоб відчути магію свята
2 грудня, 16:33
Внаслідок обстрілу пошкоджено 541 вікно та 63 балкони
Жителі Дарниці оговтуються після однієї з наймасштабніших повітряних атак ворога (фото)
1 грудня, 10:04

Новини

На Контрактовій площі двом скверам присвоєно імена видатних українців
На Контрактовій площі двом скверам присвоєно імена видатних українців
До Дня Ракетних військ і артилерії у Києві відкрито пам’ятний знак і мистецьку інсталяцію
До Дня Ракетних військ і артилерії у Києві відкрито пам’ятний знак і мистецьку інсталяцію
Столичний парк «Юність» перейменовано на честь кінорежисера Сергія Параджанова
Столичний парк «Юність» перейменовано на честь кінорежисера Сергія Параджанова
«Різдвяний політ Щедрика»: у Києві відкрилася виставка про світовий тріумф української мелодії
«Різдвяний політ Щедрика»: у Києві відкрилася виставка про світовий тріумф української мелодії
Частину вулиці Лаврської перейменовано на честь гетьмана Івана Мазепи
Частину вулиці Лаврської перейменовано на честь гетьмана Івана Мазепи
Фракцію «Удар» у Київраді очолила Мирослава Смірнова, двоє співголів склали повноваження
Фракцію «Удар» у Київраді очолила Мирослава Смірнова, двоє співголів склали повноваження

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua