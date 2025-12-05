Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині матір спалила живцем власного сина: деталі справи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині матір спалила живцем власного сина: деталі справи
Жінку засуджено до 14 років позбавлення волі.
фото з відкритих джерел

У суді жінка частково визнала свою вину

У Білоцерківському районі Київської області суд виніс вирок жінці, яка жорстоко вбила власного сина. Зловмисниця вилила на чоловіка легкозаймисту речовину, після чого підпалила. Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної прокуратури, інформує «Главком»

«Суд підтримав позицію Білоцерківської окружної прокуратури та визнав 60-річну жінку винною в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України)», – повідомили у пресслужбі.

Жінку засуджено до 14 років позбавлення волі.

Повідомляється, що злочин було скоєно 12 червня 2024 року в місті Біла Церква Київської області. Між родичами тривалий час виникали конфлікти через зловживання алкоголем. У день трагедії, перебуваючи також напідпитку, жінка прийшла до свого 37-річного сина у квартиру, зайшла до його кімнати, де він спав, та вилила на нього легкозаймисту речовину, після чого підпалила.

На Київщині матір спалила живцем власного сина: деталі справи фото 1

Отримані опіки виявилися смертельними – чоловік, попри зусилля медиків, помер у лікарні. У суді жінка частково визнала свою вину. До моменту набрання вироком законної сили вона й надалі перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, у Києві жінка зарізала свого чоловіка через проросійські погляди. Інцидент стався під час побутового конфлікту між подружжям. Поліція оголосила жінці підозру. Зазначається, що поліція повідомила про підозру 54-річній жительці Ірпеня, яку затримали за фактом умисного вбивства свого чоловіка (ч. 1 ст. 115 КК України). Відомо, що вбивство сталося у квартирі затриманої, коли між нею та її чоловіком виник конфлікт.

Теги: вбивство Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київщина: графіки відключення світла 4 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 4 грудня 2025 року
3 грудня, 19:14
57-річний водій автомобіля Renault під час руху скоїв наїзд на велосипедиста, який рухався попереду в попутному напрямку
На Білоцерківщині водій автомобіля Renault збив на смерть велосипедиста (фото)
2 грудня, 00:57
Зміна тарифів стосується виключно сільських населених пунктів громади
Яготинська громада підвищує тарифи на водопостачання: скільки коштуватиме куб
27 листопада, 15:58
Внаслідок аварії загинули водій та один пасажир, ще одна пасажирка госпіталізована
Смертельна ДТП під Києвом: кросовер BMW перекинувся, врізавшись у відбійник (фото)
19 листопада, 12:08
Американський президент не вперше виправдовує вбивство медійника в саудівському консульстві
«Таке буває». Трамп став на захист саудівського кронпринца у справі про вбивство журналіста
19 листопада, 07:22
Роботи заплановані на Рокитнянському гранітному кар'єрі
На Київщині сьогодні можливі звуки вибухів: влада назвала причину
12 листопада, 10:04
На території ставка знайдено мертвого лебедя
Пташиний грип виявлено у диких лебедів на Київщині. Як захистити свійські господарства
11 листопада, 12:40
Музей у Пирогові є одним із найбільших етнографічних музеїв просто неба в Європі
Офіс Генпрокурора захистив від забудови музей в Пирогові
11 листопада, 08:36
В Україні в деяких областях введено екстренні відключення світла
В Україні в деяких областях введено екстренні відключення світла
8 листопада, 01:32

Новини

На Київщині матір спалила живцем власного сина: деталі справи
На Київщині матір спалила живцем власного сина: деталі справи
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Київ: графіки відключення світла 5 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 5 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 5 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 5 грудня 2025 року
Ректор університету Грінченка посмертно став почесним громадянином Києва
Ректор університету Грінченка посмертно став почесним громадянином Києва
На Контрактовій площі двом скверам присвоєно імена видатних українців
На Контрактовій площі двом скверам присвоєно імена видатних українців

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
Сьогодні, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Вчора, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua