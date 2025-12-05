На Київщині матір спалила живцем власного сина: деталі справи

У суді жінка частково визнала свою вину

У Білоцерківському районі Київської області суд виніс вирок жінці, яка жорстоко вбила власного сина. Зловмисниця вилила на чоловіка легкозаймисту речовину, після чого підпалила. Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної прокуратури, інформує «Главком»

«Суд підтримав позицію Білоцерківської окружної прокуратури та визнав 60-річну жінку винною в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України)», – повідомили у пресслужбі.

Жінку засуджено до 14 років позбавлення волі.

Повідомляється, що злочин було скоєно 12 червня 2024 року в місті Біла Церква Київської області. Між родичами тривалий час виникали конфлікти через зловживання алкоголем. У день трагедії, перебуваючи також напідпитку, жінка прийшла до свого 37-річного сина у квартиру, зайшла до його кімнати, де він спав, та вилила на нього легкозаймисту речовину, після чого підпалила.

Отримані опіки виявилися смертельними – чоловік, попри зусилля медиків, помер у лікарні. У суді жінка частково визнала свою вину. До моменту набрання вироком законної сили вона й надалі перебуватиме під вартою.

