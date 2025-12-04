Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ: графіки відключення світла 5 грудня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Київ: графіки відключення світла 5 грудня 2025 року
колаж: glavcom.ua

Графіки відключення світла у Києві 5 грудня

Завтра, 5 грудня, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві 5 грудня

  • 1.1 черга – без світла з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:30;
  • 1.2 черга – без світла з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:00;
  • 2.1 черга – без світла з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:00;
  • 2.2 черга – без світла з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:30;
  • 3.1 черга – без світла з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 23:00;
  • 3.2 черга – без світла з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 24:00;
  • 4.1 черга – без світла з 10:00 до 13:30;
  • 4.2 черга – без світла з 10:00 до 13:30;
  • 5.1 черга – без світла з 06:00 до 08:00 та з 13:30 до 17:00;
  • 5.2 черга – без світла з 06:00 до 08:00 та з 13:30 до 17:00;
  • 6.1 черга – без світла з 06:00 до 08:00 та з 13:30 до 17:00;
  • 6.2 черга – без світла з 13:30 до 17:00.
Київ: графіки відключення світла 5 грудня 2025 року фото 1
Київ: графіки відключення світла 5 грудня 2025 року фото 2

Нагадаємо, завтра, 5 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: відключення світла Київ ДТЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Два нових трамвайних вагони вже курсують на маршруті № 27, що сполучає Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони
Нові трамваї та автобуси вийшли на столичні маршрути: де курсують та як виглядають
1 грудня, 16:07
«Укрзалізниця» запроваджує тактовий рух між Києвом та Львовом
Поїзди між Львовом та Києвом курсуватимуть щогодини: деталі
27 листопада, 14:43
Маршрути автобусів, що курсують із лівого на правий берег, лишаються незмінними незалежно від оголошення повітряної тривоги
Рух транспорту Південним мостом у Києві під час тривоги буде обмежено: деталі
18 листопада, 17:01
РФ пошкодила посольство Азербайджану
Окупанти пошкодили посольство Азербайджану в Києві – президент
14 листопада, 09:15
Пожежа сталася у дитсадку на проспекті Науки  
У Голосіївському районі сталася пожежа у приватному дитсадку (фото)
13 листопада, 10:43
Міненерго перебуває у постійному контакті з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі
Україна ініціює скликання Ради МАГАТЕ через атаки на енергосистему
10 листопада, 13:02

Новини

Київ: графіки відключення світла 5 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 5 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 5 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 5 грудня 2025 року
Ректор університету Грінченка посмертно став почесним громадянином Києва
Ректор університету Грінченка посмертно став почесним громадянином Києва
На Контрактовій площі двом скверам присвоєно імена видатних українців
На Контрактовій площі двом скверам присвоєно імена видатних українців
До Дня Ракетних військ і артилерії у Києві відкрито пам’ятний знак і мистецьку інсталяцію
До Дня Ракетних військ і артилерії у Києві відкрито пам’ятний знак і мистецьку інсталяцію
Столичний парк «Юність» перейменовано на честь кінорежисера Сергія Параджанова
Столичний парк «Юність» перейменовано на честь кінорежисера Сергія Параджанова

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua