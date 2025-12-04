Ректор університету Грінченка посмертно став почесним громадянином Києва

Огнев’юк понад 40 років присвятив освіті, був одним із творців реформи шкільної освіти

Київрада сьогодні, 4 грудня, присвоїла посмертно звання «Почесний громадянин міста Києва» ректору Київського університету імені Бориса Грінченка у 2007–2022 роках Віктору Огнев’юку – за видатні досягнення в розвитку науки, освіти, у зміцненні міжнародного авторитету столиці України. Про це повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, інформує «Главком» із посиланням на Київраду.

«Віктор Олександрович понад 40 років присвятив освіті. Був одним із творців реформи шкільної освіти, а з перших днів повномасштабного вторгнення обороняв Київ у складі добровольчого формування. Його стратегічне бачення та сучасний підхід зробили університет Грінченка провідним освітнім, науковим і культурним центром європейського Києва. Ми вшановуємо людину, чия праця десятиліттями формувала обличчя столиці. Це подяка киян тому, хто присвятив своє життя розвитку міста та його мешканцям», – зазначив Дмитро Загуменний.

За його словами, Віктор Огнев’юк був одним з ініціаторів і розробників реформи загальної середньої освіти, зокрема критеріїв оцінювання навчальних досягнень школярів, запровадження зовнішнього незалежного оцінювання, переходу до профільної старшої школи. Брав безпосередню участь у розробленні законодавства України про освіту тощо.

У перші дні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Віктор Огнев’юк вступив до Добровольчого формування Дмитрівської територіальної громади «Скіф» 133 батальйону територіальної оборони Бучанського району Київської області та боронив столицю на підступах до неї (Житомирська траса).

За його безпосередньої участі було налагоджено роботу штабу добровольчого формування, здійснювалося речове та продовольче забезпечення особового складу, фотофіксація руйнувань, взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань розмінування територій, надання гуманітарної допомоги мешканцям, які постраждали внаслідок бойових дій.

Пішов з життя Віктор Огнев’юк у 2022 році. Смерть Огнев’юка наступила не одразу, його намагалися врятувати, але не змогли. Основна версія слідства – самогубство.

На фасаді корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка встановлено меморіальну дошку Віктору Огнев’юку фото: КМДА

На честь Огнев’юка на фасаді корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка було відкрито меморіальну дошку.