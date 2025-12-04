Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ректор університету Грінченка посмертно став почесним громадянином Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Ректор університету Грінченка посмертно став почесним громадянином Києва
Ректор Київського університету імені Бориса Грінченка у 2007–2022 роках Віктор Огнев’юк
фото: Київська міська рада

Огнев’юк понад 40 років присвятив освіті, був одним із творців реформи шкільної освіти

Київрада сьогодні, 4 грудня, присвоїла посмертно звання «Почесний громадянин міста Києва» ректору Київського університету імені Бориса Грінченка у 2007–2022 роках Віктору Огнев’юку – за видатні досягнення в розвитку науки, освіти, у зміцненні міжнародного авторитету столиці України. Про це повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, інформує «Главком» із посиланням на Київраду.

«Віктор Олександрович понад 40 років присвятив освіті. Був одним із творців реформи шкільної освіти, а з перших днів повномасштабного вторгнення обороняв Київ у складі добровольчого формування. Його стратегічне бачення та сучасний підхід зробили університет Грінченка провідним освітнім, науковим і культурним центром європейського Києва. Ми вшановуємо людину, чия праця десятиліттями формувала обличчя столиці. Це подяка киян тому, хто присвятив своє життя розвитку міста та його мешканцям», – зазначив Дмитро Загуменний.

За його словами, Віктор Огнев’юк був одним з ініціаторів і розробників реформи загальної середньої освіти, зокрема критеріїв оцінювання навчальних досягнень школярів, запровадження зовнішнього незалежного оцінювання, переходу до профільної старшої школи. Брав безпосередню участь у розробленні законодавства України про освіту тощо.

У перші дні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Віктор Огнев’юк вступив до Добровольчого формування Дмитрівської територіальної громади «Скіф» 133 батальйону територіальної оборони Бучанського району Київської області та боронив столицю на підступах до неї (Житомирська траса).

За його безпосередньої участі було налагоджено роботу штабу добровольчого формування, здійснювалося речове та продовольче забезпечення особового складу, фотофіксація руйнувань, взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань розмінування територій, надання гуманітарної допомоги мешканцям, які постраждали внаслідок бойових дій.

Пішов з життя Віктор Огнев’юк у 2022 році. Смерть Огнев’юка наступила не одразу, його намагалися врятувати, але не змогли. Основна версія слідства – самогубство.

На фасаді корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка встановлено меморіальну дошку Віктору Огнев’юку
На фасаді корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка встановлено меморіальну дошку Віктору Огнев’юку
фото: КМДА

На честь Огнев’юка на фасаді корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка було відкрито меморіальну дошку.

Теги: Київ університет Київрада кияни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протестувальники прийшли з портретами українських письменників, які, на їхню думку, мають бути увічнені в стінах музею
У Києві пройшла акція за припинення діяльності музею Булгакова
30 листопада, 21:27
Багатоповерхівка у Києві, в яку поцілили уламки російського дрона під час атаки у ніч на 29 листопада
Київ. Через атаку загинуло двоє людей (оновлено)
29 листопада, 08:04
Наслідки атаки у Києві у ніч на 29 листопада
Численні пожежі та руйнування у Києві й області: оновлені дані станом на ранок
29 листопада, 07:57
Під час обшуків детективи БЕБ вилучили понад дві тисячі одиниць продукції
Незаконна торгівля рідинами для електронних сигарет: у Києві вилучено товару на 1 млн грн
28 листопада, 16:53
Відповідно до санкції статті, підозрюваним загрожує до чотирьох років позбавлення волі
У Києві поліція затримала трьох молодиків за підозрою у побитті ветерана
18 листопада, 12:42
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 15-16 листопада
14 листопада, 18:01
У Києві прорвало водопровід на Печерському узвозі: є загроза зсуву ґрунту
У Києві прорвало водопровід на Печерському узвозі: є загроза зсуву ґрунту
11 листопада, 01:28
Транспорт курсуватиме зі змінами із початку руху до закінчення ярмарків
У вихідні низка столичних автобусів та тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами: перелік
7 листопада, 18:30
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 листопада, 01:19

Новини

Ректор університету Грінченка посмертно став почесним громадянином Києва
Ректор університету Грінченка посмертно став почесним громадянином Києва
На Контрактовій площі двом скверам присвоєно імена видатних українців
На Контрактовій площі двом скверам присвоєно імена видатних українців
До Дня Ракетних військ і артилерії у Києві відкрито пам’ятний знак і мистецьку інсталяцію
До Дня Ракетних військ і артилерії у Києві відкрито пам’ятний знак і мистецьку інсталяцію
Столичний парк «Юність» перейменовано на честь кінорежисера Сергія Параджанова
Столичний парк «Юність» перейменовано на честь кінорежисера Сергія Параджанова
«Різдвяний політ Щедрика»: у Києві відкрилася виставка про світовий тріумф української мелодії
«Різдвяний політ Щедрика»: у Києві відкрилася виставка про світовий тріумф української мелодії
Частину вулиці Лаврської перейменовано на честь гетьмана Івана Мазепи
Частину вулиці Лаврської перейменовано на честь гетьмана Івана Мазепи

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua