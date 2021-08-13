Київ прощається з останнім онуком Івана Франка (фото)

Роланд Франко помер 11 серпня на 90-му році життя

Роланда Франка поховать на Байковому кладовищі

У Києві відбувається церемонія прощання з громадським і культурним діячем, дипломатом і вченим Роландом Франком.

Роланда Франка – останнього внука Івана Франка – поховають 13 серпня у родинній могилі на Байковому кладовищі в Києві.

Церемонія прощання із видатним діячем відбувається в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Аби провести в останню путь Роланда Франка, прийшли його рідні і близькі, колеги та друзі, повідомляє «24 канал».

Із прощальним словом, зокрема, виступили племінник Роланда Франка та міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

О 14 годині відбудеться заупокійна панахида у церкві Святого Миколая Мирликійського на Аскольдовій Могилі. Заупокійна літургія за Роландом Франком відбудеться цього ж дня і у Львові: у церкві святої Софії, що поряд з Домом Франка.

О 15 годині Роланда Франка поховають на Байковому кладовищі у родинному склепі.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко висловив співчуття з приводу смерті онука Івана Франка – Роланда Тарасовича.

Кличко також повідомив, що в Києві буде встановлено пам’ятник Івану Франку.

Роланд Франко помер 11 серпня на 90-му році життя. Він був головою правління Міжнародного фонду Івана Франка, вченим–інженером та громадським діячем.

Роланд Франко – український учений-інженер, дипломат, громадський діяч. Кандидат технічних наук. У 1993–1996 роках на запрошення Міністерства закордонних справ України перебував на дипломатичній службі, був радником з питань науки в посольстві України у Великій Британії. Завдяки клопотанням Роланда Франка 1996 року Україна безкоштовно одержала від Великої Британії науково-дослідну станцію «Фарадей» (нині станція «Академік Вернадський») в Антарктиці. Перша українська експедиція, яка прибула на станцію 28 листопада 1995 року, назвала Роланда Франка «хрещеним батьком української антарктичної станції».