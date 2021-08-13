Київ прощається з останнім онуком Івана Франка (фото)
Роланда Франка поховать на Байковому кладовищі
У Києві відбувається церемонія прощання з громадським і культурним діячем, дипломатом і вченим Роландом Франком.
Роланда Франка – останнього внука Івана Франка – поховають 13 серпня у родинній могилі на Байковому кладовищі в Києві.
Церемонія прощання із видатним діячем відбувається в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Аби провести в останню путь Роланда Франка, прийшли його рідні і близькі, колеги та друзі, повідомляє «24 канал».
Із прощальним словом, зокрема, виступили племінник Роланда Франка та міський голова Дрогобича Тарас Кучма.
О 14 годині відбудеться заупокійна панахида у церкві Святого Миколая Мирликійського на Аскольдовій Могилі. Заупокійна літургія за Роландом Франком відбудеться цього ж дня і у Львові: у церкві святої Софії, що поряд з Домом Франка.
О 15 годині Роланда Франка поховають на Байковому кладовищі у родинному склепі.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко висловив співчуття з приводу смерті онука Івана Франка – Роланда Тарасовича.
Кличко також повідомив, що в Києві буде встановлено пам’ятник Івану Франку.
Роланд Франко помер 11 серпня на 90-му році життя. Він був головою правління Міжнародного фонду Івана Франка, вченим–інженером та громадським діячем.