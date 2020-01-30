Нобелівський комітет виправив «російське громадянство» Івана Франка



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Іван Франко народився у 1856 році у Львові, який тоді був у складі Австро-Угорщини

У даних про країну проживання українського поета тепер зазначено «Австро-Угорська імперія, нині Україна», а не «Російська Федерація»

На сайті Нобелівського комітету виправили інформацію про громадянство українського поета Івана Франка - у даних про країну проживання українського поета зазначено «Австро-Угорська імперія, нині Україна», а не «Російська Федерація», як раніше.

Про це повідомив у Фейсбуці директор Музею Івана Франка у Львові Богдан Тихолоз.

«Маленька, але дуже важлива перемога. Помилку з громадянством Івана Франка на офіційному сайті Нобелівської премії виправлено. Тепер у базі даних номінантів на Нобелівську премію з літератури за 1916 рік вказано країну проживання Івана Франка: Austria-Hungary (AT) now Ukraine (UA), що відповідає історичній правді. І жодних тобі Russian Federation, - написав Тихолоз.

До вчора сайт Нобелівського комітету в інформації про Івана Франка, який номінувався на Нобелівську премію 1916 року, місцем його проживання позначав Російську Федерацію, хоча український поет у Росії ніколи не жив.

Це помітили користувачі соцмереж, і інформація набула широкого резонансу у ЗМІ.

Нагадаємо, Іван Франко - український поет, прозаїк, літературний критик, фольклорист, драматург, публіцист. Він народився 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі Дрогобицького району Львівської області.