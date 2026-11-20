Російські війська 20 листопада здійснили балістичну атаку на Київ. Унаслідок обстрілу столиці є загиблі та постраждалі, яким надають необхідну медичну допомогу. Також зафіксовано пошкодження об’єктів міської інфраструктури, зокрема мостових споруд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Оновлено 07:30

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив уточнену інформацію про наслідки російського удару. За попередніми даними, троє загиблих були працівниками «Київводоканалу». Водночас кількість постраждалих може становити близько 15 осіб.

«Наразі відомо про трьох загиблих. За попередньою інформацією, це працівники «Київводоканалу». Є також постраждалі. Попередньо, близько 15 людей. Медики працюють на місці, надають допомогу», – повідомив Кличко.

Станом на 07:23

«На жаль, внаслідок ворожої атаки на столицю загинуло 3 людей. Висловлюємо співчуття рідним та близьким.

Також 2 людини отримали поранення. Їм надається необхідна медична допомога», – повідомили у КМВА.

Нагадаємо, 20 листопада російські війська здійснили балістичну атаку на Київ, унаслідок якої було пошкоджено три мостові споруди – Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости.

Як раніше повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, через пошкодження Подільсько-Воскресенського мостового переходу рух із правого на лівий берег Дніпра тимчасово закрили.

Крім того, пошкоджень зазнав Дарницький міст. Водночас мер не уточнив, наскільки серйозними є руйнування та чи вплинули вони на можливість руху транспорту цією спорудою.