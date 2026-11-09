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На мосту Патона запрацює реверсивна смуга: попередній графік

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На мосту Патона запрацює реверсивна смуга: попередній графік
Міст Патона введений в експлуатацію 5 листопада 1953 року
фото: Вікіпедія

Додаткова реверсивна смуга почергово використовуватиметься для проїзду в одному з напрямків відповідно до встановленого графіка та сигналів світлофорів

На мосту Патона запроваджують світлофорне регулювання реверсивної смуги руху. Це дозволить змінювати напрямок руху однією зі смуг залежно від транспортного навантаження на міст у різний час доби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Фахівці КП «Центр організації дорожнього руху» облаштували спеціальні реверсивні світлофори, що регулюватимуть рух цією смугою.

На початковому етапі, у тестовому режимі, реверсивна смуга працюватиме за таким графіком:

  • із 7:00 до 10:00 – у напрямку з лівого берега на правий;
  • із 16:00 до 20:00 – у напрямку з правого берега на лівий.

При цьому на мосту постійно лишатимуться дві смуги для руху в кожному напрямку. Додаткова реверсивна смуга почергово використовуватиметься для проїзду в одному з напрямків відповідно до встановленого графіка та сигналів світлофорів.

Рух реверсивною смугою регулюватимуть спеціальні світлофори:

  • зелена стрілка дозволяє рух у вказаному напрямку;
  • червоний хрест забороняє в’їзд на смугу;
  • жовта стрілка попереджає про зміну напрямку руху. У такому разі водії мають залишити реверсивну смугу та перебудуватися на смугу в напрямку, який указує стрілка.

Якщо реверсивний світлофор вимкнений, рух цією смугою заборонений відповідно до Правил дорожнього руху

Реверсивний рух на мосту Патона
Реверсивний рух на мосту Патона
інфографіка: КМДА

Після завершення тестового періоду фахівці проаналізують ефективність нової схеми та за потреби переглянуть часові інтервали роботи реверсивної смуги.

Про запровадження змін буде повідомлено додатково на офіційних каналах міської влади.

У Департаменті закликають водіїв бути уважними, стежити за сигналами світлофорів і дотримуватися вимог Правил дорожнього руху.

Нагадаємо, російські окупанти застосовують спеціальні системи наведення, які забезпечують високу точність ударів балістичними ракетами «Іскандер» по українських мостах навіть за умов активної роботи засобів радіоелектронної боротьби. 

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Теги: Київ міст місто

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