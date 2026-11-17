У Києві через перекриття руху транспорту Північним мостом після російського обстрілу у ніч проти 17 листопада мешканці столиці змушені переходити переправу пішки, щоб дістатися з лівого берега на правий. Про це свідчать відео очевидців, які поширюють столичні Telegram-канали, повідомляє «Главком».

На оприлюднених кадрах видно, як кияни йдуть пішохідною частиною переправи. Попри дощову погоду, люди продовжують піший перехід між берегами, оскільки автомобільний та громадський транспорт мостом наразі не курсує.

На самому мосту також помітно наслідки ворожої атаки – на проїжджій частині та вздовж узбіччя лежить багато уламків.

На самій переправі та під’їздах до неї чергують правоохоронці та працівники профільних комунальних служб, які стежать за безпекою руху пішоходів і координують ситуацію на місці.

Нагадаємо, у вівторок, 17 листопада, внаслідок російського обстрілу Києва зазнали пошкоджень Північний та Південний мости. Рух транспорту обома переправами повністю перекрили для обстеження конструкцій та оцінки масштабів руйнувань. На тлі транспортних обмежень у столиці суттєво зросли тарифи на послуги таксі між берегами, а в Оболонському та Дніпровському районах зафіксовано пошкодження нежитлових будівель, де загинули двоє людей.