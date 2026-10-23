Трамп знову заявив про наближення кінця війни в Україні

Дональд Трамп назвав події в Україні «катастрофою»

Президент США Дональд Трамп під час свого виступу оголосив про наближення завершення війни Росії проти України. Про це пише «Главком».

Очільник Білого дому назвав ці події «катастрофою» та висловив сподівання, що сторонам вдасться найближчим часом покласти їй край.

Окрім цього, Трамп згадав про власний досвід зупинення п'яти воєн за допомогою торговельних мит і розповів про ідею використати подібний механізм для припинення російсько-української війни.

Проте американський лідер зазначив, що такий інструмент економічного впливу в цій ситуації не спрацює, оскільки США не купують у сторін достатнього обсягу товарів.

Як відомо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Росія прагне встановити контроль над Донбасом, однак не може захопити його військовим шляхом. Водночас Україна не хоче віддавати цей регіон через питання суверенітету та власної довгострокової безпеки. Це питання залишається одним із ключових у пошуку домовленостей для завершення війни.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. Після цього він повідомив про підготовку до нової тристоронньої зустрічі України, США та Росії.

До слова, The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців повідомило, що Трамп телефонував Маску та просив зняти обмеження на використання Starlink в Україні. За даними видання, після розмови система почала працювати стабільніше, однак українські посадовці зазначали, що повноцінну роботу ще не відновлено.