Світло, водопостачання та транспорт: яка ситуація в Києві вранці 4 листопада

Енергетики працюють над усуненням наслідків, у першу чергу забезпечуючи живленням обʼєкти критичної інфраструктури

Унаслідок масованих ворожих атак на енергетичну інфраструктуру в столиці залишається складна ситуація із забезпеченням комунальними послугами. Комунальні служби та енергетики безперервно працюють над відновленням життєдіяльності міста. «Главком» зібрав актуальну інформацію про стан водопостачання, електромереж та роботу транспорту станом на ранок 4 листопада.

Електропостачання

Як повідомили в ДТЕК Київські електромережі, ворог здійснив одну з наймасштабніших атак на енергетику країни, завдавши понад 20 цілеспрямованих ударів за добу по об'єктах генерації та підстанціях.

Тисячі енергетиків працюють над усуненням наслідків, у першу чергу забезпечуючи живленням обʼєкти критичної інфраструктури.

Станом на ранок екстрені аварійні відключення в Києві скасовано, у багатьох районах електропостачання відновлено. Водночас у застосунку «Київ Цифровий» графіки планових відключень на сьогодні наразі відсутні.

Водопостачання

Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками продовжують ліквідовувати наслідки знеструмлень та вживають заходів для якнайшвидшої стабілізації водопостачання.

За даними КМДА, роботи тривали безперервно протягом усієї ночі. Наразі фахівці продовжують працювати над підвищенням тиску у водопровідній мережі, щоб відновити водопостачання в усіх районах міста.

«Із 8:00 у районах, де ще відсутнє водопостачання, бювети підключатимуть до генераторів», – йдеться у повідомленні.

Знайти найближчий бювет із можливістю підключення до генератора можна на інтерактивній мапі Київводфонду.

Про подальше відновлення водопостачання столична влада обіцяє повідомляти додатково.

Міський транспорт

Київський метрополітен працює у звичайному режимі.

Водночас через критичну ситуацію в енергосистемі рух трамваїв і тролейбусів у столиці тимчасово призупинено. Для забезпечення перевезень на ключових напрямках організовано дублюючі автобусні маршрути.

Автобуси замість тролейбусів курсують за маршрутами:

№ 3ТР – Залізничний масив – Палац спорту;

№ 4ТР – просп. Свободи – ст. м. «Площа Українських Героїв»;

№ 6ТР – Мінський масив – Майдан Незалежності;

№ 8ТР – вул. Смілянська – ст. м. «Площа Українських Героїв»;

№ 11ТР – Національний музей архітектури та побуту України – Багринова гора;

№ 14ТР – Ботанічний сад – залізничний вокзал Центральний;

№ 17ТР – пл. Космонавтів – ст. м. «Площа Українських Героїв»;

№ 23ТР – вул. Мрії – ст. м. «Лук’янівська»;

№ 24ТР – вул. Північна – просп. Свободи;

№ 26ТР – просп. Свободи – ст. м. «Нивки»;

№ 27ТР – ст. м. «Почайна» – залізнична станція «Київ-Волинський»;

№ 28ТР – просп. Свободи – ст. м. «Лук’янівська»;

№ 29ТР – Дарницька площа – залізнична платформа «Куренівка»;

№ 30ТР – вул. Милославська – вул. Кадетський Гай;

№ 31ТР – вул. Милославська – ст. м. «Лук’янівська»;

№ 32ТР – вул. Північна – вул. Сошенка;

№ 33ТР – Мінський масив – залізничний вокзал Південний;

№ 35ТР – просп. Свободи – вул. Кадетський Гай;

№ 36ТР – вул. Північна – вул. Чорнобильська;

№ 37ТР – вул. Милославська – ст. м. «Лісова»;

№ 38ТР – ст. м. «Видубичі» – Музей історії України у Другій світовій війні;

№ 40ТР – вул. Кадетський Гай – Палац спорту;

№ 41ТР – вул. Тулузи – ст. м. «Святошин»;

№ 42ТР – вул. Ольжича – ст. м. «Либідська»;

№ 43ТР – Кібцентр – Дарницька площа;

№ 44ТР – вул. Північна – просп. Степана Бандери;

№ 45ТР – ст. м. «Виставковий центр» – ст. м. «Васильківська»;

№ 47ТР – вул. Милославська – ст. м. «Мінська»″;

№ 50КР – вул. Милославська – Дарницька площа;

№ 50ТР – вул. Милославська – ст. м. «Либідська».

Автобуси замість трамваїв курсують за маршрутами:

№ 1Т – Михайлівська Борщагівка – ст. «Старовокзальна»;

№ 3Т – ст. «Жуля Верна» – ст. «Старовокзальна»;

№ 12Т – Пуща-Водиця – пл. Тараса Шевченка;

№ 14Т – Відрадний просп. – Контрактова площа;

№ 16Т – Контрактова площа – ст. м. «Героїв Дніпра»;

№ 19Т – Контрактова площа – пл. Тараса Шевченка;

№ 22Т – просп. Воскресенський – ЗЗБК;

№ 27Т – вул. Милославська – ст. м. «Позняки»;

№ 28Т – вул. Милославська – ст. м. «Лісова»;

№ 29Т – ст. м. «Бориспільська» – ст. м. «Лісова».

Схеми тимчасових автобусних маршрутів можна переглянути на сторінці «Київпастрансу» у Telegram.

Міські служби закликають киян враховувати зміни в русі під час планування поїздок та стежити за офіційними повідомленнями щодо відновлення стабільного енерго- й водопостачання.

Нагадаємо, 3 листопада у Києві склалася надзвичайно складна ситуація з електропостачанням через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. У столиці запроваджено екстрені відключення світла, також виникли перебої з водопостачанням і рухом громадського електротранспорту. Російські атаки пошкодили як об’єкти генерації, так і системи передачі електроенергії в різних регіонах України. Останніми днями постраждали також об’єкти київського регіонального енерговузла.

До слова, у Бучанській громаді через критичну ситуацію з електропостачанням готуються розгортати додаткові пункти незламності. Наразі всі котельні працюють на дизельних генераторах, а об’єкти водопостачання – від генераторів та акумуляторів. Прогнози щодо ситуації з електропостачанням залишаються невтішними.