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Посольство України у Вашингтоні евакуйовано: на місці працювали вибухотехніки

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Посольство України у Вашингтоні евакуйовано: на місці працювали вибухотехніки
Територію навколо посольства поліція вже розблокувала
фото: Wikipedia

Підозрілий предмет виявили біля входу до консульського відділення дипустанови

У Вашингтоні 23 жовтня біля входу до консульського відділення посольства України виявили підозрілий предмет. Через інцидент територію тимчасово оточили, а працівників і відвідувачів евакуювали. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, пише «Главком».

На місце викликали американських правоохоронців і вибухотехніків. Фахівці провели необхідні перевірки, після чого з’ясувалося, що виявлений предмет не становить загрози. Територію навколо посольства розблокували. Прийом відвідувачів мають невдовзі відновити.

МЗС України повідомило, що українське посольство спільно з американською стороною з’ясовуватиме обставини інциденту.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський сподівається, що Сполучені Штати зможуть вплинути на Росію та домогтися припинення гарячої фази війни. За його словами, першим кроком до мирного врегулювання має стати припинення вогню, після якого можна буде обговорювати гарантії безпеки та інші питання

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Теги: США посольство війна Україна

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