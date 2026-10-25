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«Безкоштовний сир – лише у мишоловці». Кличко пояснив, чому харків'яни не платять за метро

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Безкоштовний сир – лише у мишоловці». Кличко пояснив, чому харків'яни не платять за метро
Мер Києва Віталій Кличко очолює столицю з 2014 року
фото: Unsplash, «Вечірній Київ»

Столиця не може відмовитися від плати за проїзд через значні витрати на утримання транспорту

Міський голова Києва Віталій Кличко пояснив, чому у столиці не запроваджують безкоштовний проїзд у метро за прикладом Харкова. За його словами, робота громадського транспорту потребує значного фінансування, а Київ не має таких умов підтримки з боку держави, як прифронтовий Харків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Кличка журналістці Яніні Соколовій у програмі «Рандеву».

Під час розмови журналістка поцікавилася, коли проїзд у київському метро стане безкоштовним, як у Харкові. «Сир безкоштовний – лише у мишоловці. Всі хочуть їздити на нових автобусах, всі хочуть їздити на новому транспорті, всі хочуть, щоб дороги були у нас, як в Європі, всі хочуть, щоб метро було безкоштовним, а платити за це не хочуть», – заявив Кличко.

Мер столиці наголосив, що утримання транспортної інфраструктури передбачає значні витрати, зокрема на заробітну плату працівників. «Якщо люди будуть працювати безкоштовно, то можна зробити безкоштовним і весь громадський транспорт», – зазначив він.

Окремо Кличко прокоментував досвід Харкова, де пасажири можуть безкоштовно користуватися метрополітеном. За словами міського голови, Харків як прифронтове місто має значну заборгованість перед державою, тоді як Київ продовжує виконувати свої фінансові зобов'язання.

Довідка. У Харкові безкоштовний проїзд у комунальному громадському транспорті діє з травня 2022 року. Мешканці можуть безоплатно користуватися метро, трамваями, тролейбусами та автобусами. Міський голова Харкова Ігор Терехов раніше заявляв, що завдяки цьому кожна родина заощаджує 3–4 тис. грн щомісяця. За його словами, місто планує зберігати безкоштовний проїзд, доки дозволятимуть фінансові можливості.

Нагадаємо, з 15 липня 2026 року в Києві вартість разової поїздки в метро та наземному комунальному транспорті зросла з 8 до 30 грн. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом, передбачені знижки. Зокрема, у разі придбання пакета на 50 поїздок вартість однієї становить 25 грн, що дозволяє заощадити 250 грн.

Місцева влада пояснювала підвищення тарифів зростанням витрат на електроенергію, пальне, запчастини та заробітні плати. За розрахунками міської влади, економічно обґрунтована вартість поїздки в метро становить 64,60 грн, а в наземному транспорті – 44,10 грн. Різницю між тарифом та фактичними витратами компенсують із міського бюджету.

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Теги: фінансування Ігор Терехов Харків транспорт громадський транспорт метро Віталій Кличко Київ

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