Зранку 17 листопада російські терористи атакують Київ ракетами. Про це пише «Главком».

Столиця наразі перебуває під ударами балістични ракет. У мережі пишуть, що Росія намагається атакувати один із мостів у Києві.

Рух поїздів метрополітену на «зеленій» лінії між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір» тимчасово призупинено. Причиною стало пошкодження наземної інфраструктури столичного метро внаслідок чергового нічного обстрілу Києва.

Наразі поїзди курсують лише підземною ділянкою – від станції «Сирець» до станції «Видубичі». Про подальші зміни в графіку роботи та терміни відновлення руху на ділянці «Осокорки» – «Червоний хутір» у КМДА пообіцяли повідомити додатково.

Цієї ночі Росія вдарила по двох мостах. Мер столиці Віталій Кличко написав: «Попередньо, влучання в Північний та Південний мости в столиці».

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада російські окупаційні війська атакували регіони України. Зокрема, під ударом опинився Харків.

За повідомленням міського голови Ігоря Терехова, російський безпілотний літальний апарат типу «Молнія» влучив у будівлю дитячого навчального закладу у Шевченківському районі міста.

Крім того, сили протиповітряної оборони знищили російський реактивний безпілотник над Чернівецьким районом. Про це повідомив очільник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко.

Унаслідок падіння уламків збитої повітряної цілі пошкоджень зазнала адміністративна будівля.

Також у ніч на 16 листопада російська армія атакувала Вінницьку область. За інформацією начальниці Вінницької обласної військової адміністрації Наталі Заболотної, внаслідок атаки зафіксовано влучання в об'єкт критичної промисловості.