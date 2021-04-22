Київрада підкине правоохоронцям кошти на придбання автомобілів

Головне управління СБУ, патрульні та прокуратура Києва отримають додаткове фінансування від міста

Сьогодні, 22 квітня, Київська міська рада внесла зміни до міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві «Безпечна столиця на 2019-2021 роки». Рішення підтримав 81 депутат.

Згідно з рішенням, головним виконавцем Програми на 2021 рік визначений Департамент муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації.

Окрім того, у рішенні передбачено збільшення фінансування Головного управління СБУ в Києві та Київській області. Кошти призначені для придбання автотранспорту та побудови системи цифрового радіозв’язку.

Також Управління Патрульної поліції в Києві отримає додаткові кошти на придбання транспортних засобів.

До програми внесений новий співвиконавець. Зокрема, Київська міська прокуратура отримає фінансування для придбання автотранспорту та комп’ютерного обладнання.

Як відомо, сьогодні проходить пленарне засідання Київської міської ради.

Порядок денний засідання Київради налічує 381 проєкт рішення, більшість з яких стосуються земельних питань та містобудування.

Невідкладними питання засідання є зміни до бюджету столиці та Програми економічного та соціального розвитку міста.