Дві області України залишаються у «червоній» зоні

У більшості регіонів та Києві – «жовтий» рівень небезпеки

Станом на ранок 27 грудня дві області України за епідеміологічними показниками відповідають «червоній» зоні карантину – це Волинська та Запорізька. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.

Крім того, жодна область України за епідеміологічними показниками не відповідає «помаранчевому» рівню небезпеки.

Також 22 області перебувають в «жовтій» зоні карантину. В цій же зоні зараз і Київ.

Раніше повідомлялося, що 2022 рік для українців розпочнеться з нижчим рівнем захворюваності на Covid-19, ніж 2021 рік. У країні шостий тиждень поспіль спадає кількість нових випадків коронавірусу, загалом зменшилася на 22% за останній тиждень. Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я KSE Юрій Ганиченко під час онлайн-брифінгу.

Нагадаємо, лікарі виявили два незвичайні симптоми штаму «Омікрон» у вакцинованих

Також головна інфекціоніста Ольга Голубовська розповіла, який препарат допоможе хворим на «Омікрон».

Як стало відомо, вакцини діють проти «Омікрону» ефективніше за природній імунітет. Вчені оприлюднили дані.

Крім того, деякі експерти вважають «Омікрон» гіршим за кір.

Згідно з даними, ризик госпіталізації з «Омікроном» на 40% нижчий, ніж із «Дельтою» – британські вчені.

Раніше вчені з'ясували, у кого утворюється «суперімунітет» до Covid-19.