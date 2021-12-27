Якою має бути температура в оселі взимку? Медик назвав оптимальний показник

Не потрібно допускати дуже великі перепади температури між приміщенням та вулицею

У морозну погоду людям варто уникати різкого перепаду температур при виході на вулицю з машини чи дому

Різкі перепади температур взимку погано впливають на людський організм і лише сприяють змерзанню. Тож у житлових приміщеннях не повинно бути сильно жарко, коли на дворі мороз. Про це «Главкому» розповів Роман Геращенко, судинний хірург, кандидат медичних наук.

«Не потрібно допускати дуже великі перепади температури. В автомобілі повинно бути не більше 18-20 градусів тепла. В житлових приміщеннях також вважається оптимальною для життя температура +18-20 градусів за Цельсієм», – наголосив медик.

За словами Геращенка, людина сильніше відчуває холод, коли вискакує із теплої машини чи приміщення на мороз, через розширенні капіляри.

«Коли холодно, судини будуть скорочуватися, а коли жарко – розширюватися. Тому потрібно уникати різких перепадів температури – це спонукає до того, що людина замерзає. До прикладу, розглянемо ситуацію, коли в автомобілі +30, а надворі -10. При +30 розширені капіляри намагаються віддати тепло, але якщо раптом вискочити з автомобіля на мороз – хай навіть -5 чи -1 градус, то різко стає холодно – і все тому, що розширені капіляри», – наголошує хірург.

Нагадаємо, протягом найближчих двох днів в Україні очікується погіршення погодних умов, зокрема на півдні та в центрі інтенсивні снігопади та ожеледиця.