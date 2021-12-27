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    Якою має бути температура в оселі взимку? Медик назвав оптимальний показник

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    Не потрібно допускати дуже великі перепади температури між приміщенням та вулицею - Якою має бути температура в оселі взимку? Медик назвав оптимальний показник
    Не потрібно допускати дуже великі перепади температури між приміщенням та вулицею
    фото vencon.ua

    У морозну погоду людям варто уникати різкого перепаду температур при виході на вулицю з машини чи дому

    Різкі перепади температур взимку погано впливають на людський організм і лише сприяють змерзанню. Тож у житлових приміщеннях не повинно бути сильно жарко, коли на дворі мороз. Про це «Главкому» розповів Роман Геращенко, судинний хірург, кандидат медичних наук.

    «Не потрібно допускати дуже великі перепади температури. В автомобілі повинно бути не більше 18-20 градусів тепла. В житлових приміщеннях також вважається оптимальною для життя температура +18-20 градусів за Цельсієм», – наголосив медик.

    За словами Геращенка, людина сильніше відчуває холод, коли вискакує із теплої машини чи приміщення на мороз, через розширенні капіляри.

    «Коли холодно, судини будуть скорочуватися, а коли жарко – розширюватися. Тому потрібно уникати різких перепадів температури – це спонукає до того, що людина замерзає. До прикладу, розглянемо ситуацію, коли в автомобілі +30, а надворі -10. При +30 розширені капіляри намагаються віддати тепло, але якщо раптом вискочити з автомобіля на мороз – хай навіть -5 чи -1 градус, то різко стає холодно – і все тому, що розширені капіляри», – наголошує хірург.

    Нагадаємо, протягом найближчих двох днів в Україні очікується погіршення погодних умов, зокрема на півдні та в центрі інтенсивні снігопади та ожеледиця.


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    Теги: прогноз погоди лікар машини
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    Якою має бути температура в оселі взимку? Медик назвав оптимальний показник