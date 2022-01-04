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    Київ тримає лідерство за кількістю смертей і нових випадків Covid-19 за добу

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    За добу у столиці виявлено понад 360 нових хворих на коронавірус - Київ тримає лідерство за кількістю смертей і нових випадків Covid-19 за добу
    За добу у столиці виявлено понад 360 нових хворих на коронавірус
    фото: glavcom.ua

    Минулої доби в Києві від коронавірусу померли 16 людей

    За минулу добу, 3 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 364 осіб. Це на 168 випадків менше, ніж за попередній день (за добу 2 січня було зафіксовано 532 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 334 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 314 тис. осіб (за добу 3 січня – 285)
    • померли понад 8,2 тис. людей (за добу – 16)

    На сьогодні в Києві активних хворих понад 10,8 тис.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 185 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 108 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 175 тис. осіб (за добу 3 січня – 265)
    • померли 4,6 тис. осіб (за добу – 0).

    На сьогодні в Київській області активних хворих понад 5,6 тис.

    3 січня в Україні медики зафіксували понад 1,7 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,6 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

    У Києві вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон».

    Станом на 28 грудня в Києві та Київській області виявлено чотири випадки захворювання на коронавірус штаму «Омікрон»: два – у мешканців Києва та два – у мешканців області.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Київ тримає лідерство за кількістю смертей і нових випадків Covid-19 за добу