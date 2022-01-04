Київ тримає лідерство за кількістю смертей і нових випадків Covid-19 за добу

За добу у столиці виявлено понад 360 нових хворих на коронавірус

Минулої доби в Києві від коронавірусу померли 16 людей

За минулу добу, 3 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 364 осіб. Це на 168 випадків менше, ніж за попередній день (за добу 2 січня було зафіксовано 532 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 334 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 314 тис. осіб (за добу 3 січня – 285)

померли понад 8,2 тис. людей (за добу – 16)

На сьогодні в Києві активних хворих понад 10,8 тис.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 185 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 108 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 175 тис. осіб (за добу 3 січня – 265)

померли 4,6 тис. осіб (за добу – 0).

На сьогодні в Київській області активних хворих понад 5,6 тис.

3 січня в Україні медики зафіксували понад 1,7 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,6 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

У Києві вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон».

Станом на 28 грудня в Києві та Київській області виявлено чотири випадки захворювання на коронавірус штаму «Омікрон»: два – у мешканців Києва та два – у мешканців області.

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