За добу в Україні підтвердили 1,7 тис. нових Covid-хворих
Напередодні від коронавірусу померли 135 українців
За минулу добу, 3 січня, в Україні зафіксовано 1 746 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 87, медпрацівників – 21). Про це інформує пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізовано 970 осіб, летальних випадків – 135, одужало – 3 629 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – майже 3,7 млн осіб;
- одужало – близько 3,5 млн осіб;
- летальних випадків – 96 436;
- проведено ПЛР-тестувань – 16,8 млн.
МОЗ додає, що напередодні 36 289 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 8 511 людей, другу дозу – 27 421 людина, додаткову дозу отримали 96 людей, бустерну дозу – 261 людина.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено першою дозою 14,7 млн людей, отримали дві дози – 13,7 млн людей, отримали додаткову дозу – 4 159 людей, бустерну дозу – 5 713 людей. Загалом проведено майже 28,5 млн щеплень.
Напередодні повідомлялося, що від початку пандемії в Україні коронавірус забрав життя понад 96 тис. людей. 2 січня в Україні було зафіксовано 1 804 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби Covid-19.
Зазначимо, у Франції виявлений новий штам коронавірусу.
Нагадаємо, нещодавно вчені пояснили, як мутації коронавірусу впливають на імунітет.