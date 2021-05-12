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    Як Київ відзначатиме День Європи (програма)

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    День Європи в Україні відзначатимуть 15 травня - Як Київ відзначатиме День Європи (програма)

    День Європи в Україні відзначатимуть 15 травня

    Фото з відкритих джерел

    Святкування Дня Європи відбудеться в комбінованому форматі

    15 травня Київ відзначатиме 19-й День Європи в Україні. Святкування, що проходитиме в онлайн- та офлайн форматах, передбачає мистецькі, інформаційні заходи, створення інсталяції та ще багато цікавого. Про це під час прес-конференції повідомив директор Департаменту суспільних комунікацій Київської міської держадміністрації Роман Лелюк.

    «Цього року Київ відзначатиме 19-й День Європи в Україні. Він пройде у комбінованому – офлайн- та онлайн-форматі», – сказав він.

    Розпочнеться святкування о 8:00 першими в Європі екоперегонами на електроскутерах «Scoot Kyiv», у яких візьмуть участь представники посольств, МЗС та КМДА.

    Після цього на Михайлівській площі о 12:30 пройде урочиста церемонія відкриття свята за участю перших осіб міста та держави. Неподалік буде розміщено інформаційні вежі, присвячені країнам-учасникам Дня Європи.

    Концепція свята цього року: «Дунайський шлях в Європейський Союз». Вона присвячена річці Дунай, адже цьогоріч Україну обрано головою Дунайської комісії – міжнародної міжурядової організації, основними цілями діяльності якої є забезпечення і розвиток вільного судноплавства на Дунаї. Це вперше країна, яка не є членом ЄС, очолює європейську міжурядову організацію, повідомив куратор Днів Європи та Сьомого міжнародного фестивалю мистецтв Anne de Kyiv Fest Федір Баландін.

    Цій темі буде присвячена і арт-інсталяція «Дунай» у стилі супрематизму з інформаційними вежами придунайських країн уздовж імпровізованого «русла» річки. Автор експозиції – ілюстратор Андрій Єрмоленко.

    О 21:00 розпочнеться концерт симфонічної музики під диригуванням всесвітньовідомого українського диригента Кирила Карабиця.

    «Ми вирішили зробити програму, яка б символізувала базові ідеї теми Дня Європи та була пов’язана з Україною і Києвом. Під час концерту пролунає світова прем’єра партитури українсько-французького композитора Федора Якименка «На берегах Дніпра», написана щонайменше 100 років тому», – повідомив головний диригент Борнмутського симфонічного оркестру Кирило Карабиць.

    Теги: МЗС Київ свята Європа КМДА
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