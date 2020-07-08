Епідемія коронавірусу в Києві: Кличко звітує про ситуацію станом на 8 липня (відео)
Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги
Мер Києва розповів про кількість випадків коронавірусу у столиці
Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).
Так, Кличко поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- скільки тестувань на COVID-19 роблять в Києві;
- як триває процес модернізація системи опалення;
- чому місто не може фінансувати Центр мікрохірургії ока і Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицин;
- як Київ готується на нового навчального року.
Як повідомлялося, станом на ранок 8 липня у Києві підтверджено 5779 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 114 осіб.
Коронавірус в Україні
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Всього50414
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Хворіють25989
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Одужали23119
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Померли1306
Нагадаємо, станом на ранок 7 липня в Україні було зафіксовано 49 607 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу виявлено 564 нових випадки коронавірусу.
Дані з усіх регіонів дивіться тут.
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