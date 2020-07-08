Епідемія коронавірусу в Києві: Кличко звітує про ситуацію станом на 8 липня (відео)



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Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги

Мер Києва розповів про кількість випадків коронавірусу у столиці

Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

Так, Кличко поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

скільки тестувань на COVID-19 роблять в Києві;

як триває процес модернізація системи опалення;

чому місто не може фінансувати Центр мікрохірургії ока і Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицин;

як Київ готується на нового навчального року.

Як повідомлялося, станом на ранок 8 липня у Києві підтверджено 5779 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 114 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 50414

Хворіють 25989

Одужали 23119

Померли 1306

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Нагадаємо, станом на ранок 7 липня в Україні було зафіксовано 49 607 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу виявлено 564 нових випадки коронавірусу.

Дані з усіх регіонів дивіться тут.