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    Епідемія коронавірусу в Києві: Кличко звітує про ситуацію станом на 8 липня (відео)

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    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги - Епідемія коронавірусу в Києві: Кличко звітує про ситуацію станом на 8 липня (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги

    Мер Києва розповів про кількість випадків коронавірусу у столиці

    Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

    Так, Кличко поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
    • скільки тестувань на COVID-19 роблять в Києві;
    • як триває процес модернізація системи опалення;
    • чому місто не може фінансувати Центр мікрохірургії ока і Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицин;
    • як Київ готується на нового навчального року. 

    Як повідомлялося, станом на ранок 8 липня у Києві підтверджено 5779 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 114 осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      50414
    • Хворіють
      25989
    • Одужали
      23119
    • Померли
      1306

    Нагадаємо, станом на ранок 7 липня в Україні було зафіксовано 49 607 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу виявлено 564 нових випадки коронавірусу. 

    Дані з усіх регіонів дивіться тут.

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