Київ знову не готовий до послаблення карантину
За даними МОЗ Київ не відповідає критерію динаміки захворюваності
Київ і шість областей України не готові послаблювати карантин. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я станом на 17 липня.
Епідемічна ситуація у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Львівській, Харківській областях і в Києві не відповідає критеріям.
У Закарпатській області перевищена допустима завантаженість лікарень, які приймають пацієнтів з коронавірусом.
У Донецькій та Чернігівській областях роблять недостатню кількість тестів на коронавірус.
У Волинській, Закарпатській, Львівській та Харківській областях перевищено відсоток позитивних ПЛР-тестів на коронавірус.
Вінницька та Львівська області, а також Київ, не відповідають критерію динаміки захворюваності.
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Нагадаємо, станом на ранок 17 липня у Києві підтверджено 6689 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 76 осіб.
Загалом в Україні підтверджено 57264 випадки Covid-19. Протягом 16 липня зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу.