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    Київ знову не готовий до послаблення карантину

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    <span>МОЗ назвало регіони, які не готові до ослаблення карантину</span> - Київ знову не готовий до послаблення карантину
    МОЗ назвало регіони, які не готові до ослаблення карантину

    За даними МОЗ Київ не відповідає критерію динаміки захворюваності

    Київ і шість областей України не готові послаблювати карантин. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я станом на 17 липня.

    Епідемічна ситуація у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Львівській, Харківській областях і в Києві не відповідає критеріям.

    У Закарпатській області перевищена допустима завантаженість лікарень, які приймають пацієнтів з коронавірусом.

    У Донецькій та Чернігівській областях роблять недостатню кількість тестів на коронавірус.

    У Волинській, Закарпатській, Львівській та Харківській областях перевищено відсоток позитивних ПЛР-тестів на коронавірус.

    Вінницька та Львівська області, а також Київ, не відповідають критерію динаміки захворюваності.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      57264
    • Одужали
      29769
    • Хворіють
      26039
    • Померли
      1456

    Нагадаємо, станом на ранок 17 липня у Києві підтверджено 6689 випадків Covid-19.  За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 76 осіб.

    Загалом в Україні підтверджено 57264 випадки Covid-19. Протягом 16 липня зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу.

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