Київ знову не готовий до послаблення карантину



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МОЗ назвало регіони, які не готові до ослаблення карантину

За даними МОЗ Київ не відповідає критерію динаміки захворюваності

Київ і шість областей України не готові послаблювати карантин. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я станом на 17 липня.

Епідемічна ситуація у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Львівській, Харківській областях і в Києві не відповідає критеріям.

У Закарпатській області перевищена допустима завантаженість лікарень, які приймають пацієнтів з коронавірусом.

У Донецькій та Чернігівській областях роблять недостатню кількість тестів на коронавірус.

У Волинській, Закарпатській, Львівській та Харківській областях перевищено відсоток позитивних ПЛР-тестів на коронавірус.

Вінницька та Львівська області, а також Київ, не відповідають критерію динаміки захворюваності.

Коронавірус в Україні

Всього 57264

Одужали 29769

Хворіють 26039

Померли 1456

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Нагадаємо, станом на ранок 17 липня у Києві підтверджено 6689 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 76 осіб.

Загалом в Україні підтверджено 57264 випадки Covid-19. Протягом 16 липня зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу.