  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Вінницькому кардіоцентрі спалах коронавірусу

    • Розсилка
    У Вінницькому кардіоцентрі спалах коронавірусу

    Захворіли 11 медиків та 10 пацієнтів

    У Вінницькому кардіоцентрі зафіксували спалах коронавірусу. Інфекцію виявили в 11 медиків та 10 пацієнтів. Наразі заклад не працює.

    Про це під час брифінгу 17 липня повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

    У кардіоцентрі коронавірус виявили в однієї з медичних сестер. Після цього змінили маршрути пацієнтів по наданню екстреної медичної допомоги. Хворих почали доставляти в лікарню імені Пирогова.

    У закладі обстежили всіх співробітників і пацієнтів. Станом на 16 липня тестування провели 222 людям. Коронавірус виявили у 21 випадку. Захворіло 11 медичних працівників (1 лікар, 8 медсестер і 2 санітарки) і 10 пацієнтів.

    Пацієнтів кардіоцентру з негативними результатами ПЛР-тесту виписали додому. Хворі на COVID-19 з клінічними проявами інфекції госпіталізовані в інфекційне відділення міської клінічної лікарні №1. Без клінічних ознак виписали під нагляд сімейних лікарів.

    «Ситуація знаходиться під контролем. Після завершення всіх протиепідемічних заходів кардіоцентр відновить роботу», – зауважив міський голова.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      57264
    • Одужали
      29769
    • Хворіють
      26039
    • Померли
      1456

    Нагадаємо, станом на ранок 17 липня у Києві підтверджено 6689 випадків Covid-19.  За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 76 осіб.

    Читайте також: Готуватися до найгіршого треба вже зараз. Вчені з усього світу спрогнозували пік Covid-19На Київщині посилили карантин: що змінилося
    медицина Вінниця лікар карантин Сергій Моргунов коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ