У Вінницькому кардіоцентрі спалах коронавірусу
Захворіли 11 медиків та 10 пацієнтів
У Вінницькому кардіоцентрі зафіксували спалах коронавірусу. Інфекцію виявили в 11 медиків та 10 пацієнтів. Наразі заклад не працює.
Про це під час брифінгу 17 липня повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.
У кардіоцентрі коронавірус виявили в однієї з медичних сестер. Після цього змінили маршрути пацієнтів по наданню екстреної медичної допомоги. Хворих почали доставляти в лікарню імені Пирогова.
У закладі обстежили всіх співробітників і пацієнтів. Станом на 16 липня тестування провели 222 людям. Коронавірус виявили у 21 випадку. Захворіло 11 медичних працівників (1 лікар, 8 медсестер і 2 санітарки) і 10 пацієнтів.
Пацієнтів кардіоцентру з негативними результатами ПЛР-тесту виписали додому. Хворі на COVID-19 з клінічними проявами інфекції госпіталізовані в інфекційне відділення міської клінічної лікарні №1. Без клінічних ознак виписали під нагляд сімейних лікарів.
«Ситуація знаходиться під контролем. Після завершення всіх протиепідемічних заходів кардіоцентр відновить роботу», – зауважив міський голова.
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Нагадаємо, станом на ранок 17 липня у Києві підтверджено 6689 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 76 осіб.