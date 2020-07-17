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    У Києві закрили сім розважальних закладів через порушення карантину

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    Склали 566 протоколи про порушення - У Києві закрили сім розважальних закладів через порушення карантину
    Склали 566 протоколи про порушення

    На майже 600 закладів склали протоколи про порушення карантину

    Півтори тисячі столичних заклади щодо дотримання стандартів роботи в умовах обмежувальних заходів перевіріли зведені групи контролю Держпродспоживслужби, Муніципальної охорони і поліції. Про це зазначив міський голова Києва Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції.

    «Зазначу, що в Києві продовжують працювати групи контролю за дотриманням закладами міста регламентів роботи. За півтора тижні представники Держпродспоживслужби і Муніципальної охорони, спільно з поліцією, перевірили більше як півтори тисячі ресторанів і кафе, магазинів та ринків столиці. Склали 566 протоколи про порушення. Також у столиці закрили загалом 7 розважальних закладів», – сказав Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      57264
    • Одужали
      29769
    • Хворіють
      26039
    • Померли
      1456

    Нагадаємо, станом на ранок 17 липня у Києві підтверджено 6689 випадків Covid-19.  За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 76 осіб.

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