У Києві закрили сім розважальних закладів через порушення карантину
На майже 600 закладів склали протоколи про порушення карантину
Півтори тисячі столичних заклади щодо дотримання стандартів роботи в умовах обмежувальних заходів перевіріли зведені групи контролю Держпродспоживслужби, Муніципальної охорони і поліції. Про це зазначив міський голова Києва Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції.
«Зазначу, що в Києві продовжують працювати групи контролю за дотриманням закладами міста регламентів роботи. За півтора тижні представники Держпродспоживслужби і Муніципальної охорони, спільно з поліцією, перевірили більше як півтори тисячі ресторанів і кафе, магазинів та ринків столиці. Склали 566 протоколи про порушення. Також у столиці закрили загалом 7 розважальних закладів», – сказав Кличко.
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Нагадаємо, станом на ранок 17 липня у Києві підтверджено 6689 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 76 осіб.