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    Сьогодні киянам краще не виходити на вулицю: столиця приготувалася до снігопаду

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    Сьогодні киянам краще не виходити на вулицю: столиця приготувалася до снігопаду

    Після обіду у Києві очікується дощ із мокрим снігом

    Синоптики прогнозують сьогодні, 22 січня, пообіді у Києві дощ із мокрим снігом. Надвечір – мокрий сніг. Опади супроводжуватимуть пориви вітру 15-20 м/с. Температура вдень до +3°C. Уночі -1°C. Тому можливе утворення ожеледиці.

    Як повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор», щоб недопустити ожеледиці, спеціальна техніка оброблятиме дороги і тротуари посипальними матеріалами.

    У Київавтодорі підготовлено 418 одиниць снігоприбиральної техніки. Уся техніка готова до посилення снігопадів.

    Нагадаємо, що в умовах ускладнення погодних умов водіям приватних авто рекомендується за можливості утримуватися від поїздок на власному транспорті та дотримуватися правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

    Пішоходам рекомендується рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки у передбачених для цього місцях, бути обережними та обачливими.

    Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Як повідомлялося, Київавтодор використовує новітню технологію обробки вулиць рідкими хлоридами. Це спеціальний соляний розчин. Така технологія популярна в Австрії, Німеччині перед початком снігопаду, щоб не утворювалась ожеледь на дорогах.

    Раніше стало відомо, що весна прийде вже у лютому: синоптики змінили прогноз для України.

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