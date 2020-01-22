Сьогодні киянам краще не виходити на вулицю: столиця приготувалася до снігопаду



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Після обіду у Києві очікується дощ із мокрим снігом

Синоптики прогнозують сьогодні, 22 січня, пообіді у Києві дощ із мокрим снігом. Надвечір – мокрий сніг. Опади супроводжуватимуть пориви вітру 15-20 м/с. Температура вдень до +3°C. Уночі -1°C. Тому можливе утворення ожеледиці.

Як повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор», щоб недопустити ожеледиці, спеціальна техніка оброблятиме дороги і тротуари посипальними матеріалами.

У Київавтодорі підготовлено 418 одиниць снігоприбиральної техніки. Уся техніка готова до посилення снігопадів.

Нагадаємо, що в умовах ускладнення погодних умов водіям приватних авто рекомендується за можливості утримуватися від поїздок на власному транспорті та дотримуватися правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Пішоходам рекомендується рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки у передбачених для цього місцях, бути обережними та обачливими.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Як повідомлялося, Київавтодор використовує новітню технологію обробки вулиць рідкими хлоридами. Це спеціальний соляний розчин. Така технологія популярна в Австрії, Німеччині перед початком снігопаду, щоб не утворювалась ожеледь на дорогах.

Раніше стало відомо, що весна прийде вже у лютому: синоптики змінили прогноз для України.