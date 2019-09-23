«Київпастранс» оголосив тендер на закупівлю семи міських автобусів за 43,5 млн грн



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Предметом закупівлі за тендером є міські автобуси довжиною 11,9 м з низьким рівнем підлоги 100%

Комунальне підприємство «Київпастранс» оголосило тендер на закупівлю семи міських автобусів за 43,5 млн грн.

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro.

Предметом закупівлі за тендером є міські автобуси довжиною 11,9 м з низьким рівнем підлоги 100%.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій 23 жовтня, аукціон відбудеться 28 листопада.

Як повідомлялось, товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Еталон Авто» (Київська область) виграло тендер Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради на закупівлю 16 автобусів за 35,4 млн грн.

Нагадаємо, «Київпастранс» з 1 листопада цього року скоротить посаду кондуктора у всьому наземному пасажирському транспорті. Звільнення столичних кондукторів пов'язано з переходом на автоматизовану систему оплати проїзду - єдиний електронний квиток.