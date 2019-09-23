  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Київпастранс» оголосив тендер на закупівлю семи міських автобусів за 43,5 млн грн

    • Розсилка
    «Київпастранс» оголосив тендер на закупівлю семи міських автобусів за 43,5 млн грн

    Предметом закупівлі за тендером є міські автобуси довжиною 11,9 м з низьким рівнем підлоги 100%

    Комунальне підприємство «Київпастранс» оголосило тендер на закупівлю семи міських автобусів за 43,5 млн грн.

    Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro.

    Предметом закупівлі за тендером є міські автобуси довжиною 11,9 м з низьким рівнем підлоги 100%.

    Читайте також

    Кінцевий термін подання тендерних пропозицій 23 жовтня, аукціон відбудеться 28 листопада.

    Як повідомлялось, товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Еталон Авто» (Київська область) виграло тендер Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради на закупівлю 16 автобусів за 35,4 млн грн.

    Нагадаємо, «Київпастранс» з 1 листопада цього року скоротить посаду кондуктора у всьому наземному пасажирському транспорті. Звільнення столичних кондукторів пов'язано з переходом на автоматизовану систему оплати проїзду - єдиний електронний квиток.

    Читайте також
    Київ громадський транспорт тендер ProZorro аукціон Київпастранс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ