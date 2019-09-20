Київ взяв участь у глобальному кліматичному страйку



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За попередніми даними, в мітингу взяли участь близько 450 осіб

Рух автобусів №№24 і 62 затримується в обидва боки

У Києві 20 вересня проходить акція на захист клімату.

Мітингувальники перекрили рух транспорту на вулиці Грушевського.

Зазначається, що акція почалася на Михайлівській площі. Учасники мітингу пройшли на Європейську площу і по вул. Грушевського попрямували до будівлі Кабміну.

Мітингувальники вимагають захистити навколишнє середовище та перейти до 2050 року на 100% відновлюваних джерел енергії.

За попередніми даними, в мітингу взяли участь близько 450 осіб.

Як повідомили в КП «Київпастранс», в зв'язку з перекриттям дороги затримується рух автобусів №№24 і 62 в обидва боки.

На місце викликали поліцію.

Як повідомлялося, глобальний кліматичний страйк пройде у 2600 містах світу.