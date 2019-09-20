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    Київ взяв участь у глобальному кліматичному страйку

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    За попередніми даними, в мітингу взяли участь близько 450 осіб - Київ взяв участь у глобальному кліматичному страйку
    За попередніми даними, в мітингу взяли участь близько 450 осіб

    Рух автобусів №№24 і 62 затримується в обидва боки

    У Києві 20 вересня проходить акція на захист клімату.

    Мітингувальники перекрили рух транспорту на вулиці Грушевського.

    Зазначається, що акція почалася на Михайлівській площі. Учасники мітингу пройшли на Європейську площу і по вул. Грушевського попрямували до будівлі Кабміну.

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    Мітингувальники вимагають захистити навколишнє середовище та перейти до 2050 року на 100% відновлюваних джерел енергії.

    За попередніми даними, в мітингу взяли участь близько 450 осіб.

    Як повідомили в КП «Київпастранс», в зв'язку з перекриттям дороги затримується рух автобусів №№24 і 62 в обидва боки.

    На місце викликали поліцію.

    Як повідомлялося, глобальний кліматичний страйк пройде у 2600 містах світу.

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