Київ взяв участь у глобальному кліматичному страйку
За попередніми даними, в мітингу взяли участь близько 450 осіб
Рух автобусів №№24 і 62 затримується в обидва боки
У Києві 20 вересня проходить акція на захист клімату.
Мітингувальники перекрили рух транспорту на вулиці Грушевського.
Зазначається, що акція почалася на Михайлівській площі. Учасники мітингу пройшли на Європейську площу і по вул. Грушевського попрямували до будівлі Кабміну.
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Мітингувальники вимагають захистити навколишнє середовище та перейти до 2050 року на 100% відновлюваних джерел енергії.
За попередніми даними, в мітингу взяли участь близько 450 осіб.
Як повідомили в КП «Київпастранс», в зв'язку з перекриттям дороги затримується рух автобусів №№24 і 62 в обидва боки.
На місце викликали поліцію.
Як повідомлялося, глобальний кліматичний страйк пройде у 2600 містах світу.