КиївПрайд розпочався із сутичок, є затриманий

У Києві Марш рівності розпочався із сутички, передає кореспондент Главкома.
Тільки-но розпочався Марш рівності, як противники заходу кинулись переймати колони.
Поліція відтіснила противників, але один із чоловіків спробував напасти на учасників Маршу. Наразі нападника затримали.
Колона активістів наразі рухається вулицями міста. Зазагалом у колонах Маршу йде близько 2 тис. осіб.
Нагадаємо, Марш рівності, організований ЛГБТ-ініціативою «КиївПрайд», проходить в Києві в неділю, 23 червня.
За даними КМДА, у заході візьмуть участь представники дипломатичних місій, політики іноземних держав, представники міжнародних організацій, міжнародні спостерігачі.
В КМДА напередодні Маршу рівності закликали киян та гостей столиці до толерантності.
Нагадаємо, минулого року Марш рівності пройшов 17 червня. За підрахунками поліції, у ньому взяли участь близько 3500 осіб.