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    КиївПрайд розпочався із сутичок, є затриманий

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    КиївПрайд розпочався із сутичок, є затриманий
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    На Марш рівності вже зібралося близько тисячі осіб

    У Києві Марш рівності розпочався із сутички, передає кореспондент Главкома.

    Тільки-но розпочався Марш рівності, як противники заходу кинулись переймати колони. 

    Поліція відтіснила противників, але один із чоловіків спробував напасти на учасників Маршу. Наразі нападника затримали. 

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    КиївПрайд розпочався із сутичок, є затриманий
    КиївПрайд розпочався із сутичок, є затриманий
    КиївПрайд розпочався із сутичок, є затриманий
    КиївПрайд розпочався із сутичок, є затриманий
    КиївПрайд розпочався із сутичок, є затриманий
    КиївПрайд розпочався із сутичок, є затриманий
    КиївПрайд розпочався із сутичок, є затриманий
    КиївПрайд розпочався із сутичок, є затриманий
    КиївПрайд розпочався із сутичок, є затриманий
    КиївПрайд розпочався із сутичок, є затриманий
    КиївПрайд розпочався із сутичок, є затриманий

    Колона активістів наразі рухається вулицями міста. Зазагалом у колонах Маршу йде близько 2 тис. осіб.

    Нагадаємо, Марш рівності, організований ЛГБТ-ініціативою «КиївПрайд», проходить в Києві в неділю, 23 червня.

    За даними КМДА, у заході візьмуть участь представники дипломатичних місій, політики іноземних держав, представники міжнародних організацій, міжнародні спостерігачі.

    В КМДА напередодні Маршу рівності закликали киян та гостей столиці до толерантності.

    Нагадаємо, минулого року Марш рівності пройшов 17 червня. За підрахунками поліції, у ньому взяли участь близько 3500 осіб. 

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